Стали известны подробности по делу о смерти бизнесмена в Екатеринбурге

Труп обнаружили в переулке Университетском Источник: читатель E1.RU











Источник E1.RU сообщил о том, что известно о бизнесмене Владимире Михееве, чье тело нашли утром 3 апреля недалеко от СИНХа. Рядом лежало ружье.



Знакомые утверждают, что он был сильным человеком. При этом в версиях силовиков обсуждается финансовое состояние умершего, а также его бизнеса.

— Он погряз в долгах, проиграл несколько судов, кредиторы наступали на пятки, а еще у него нашли онкологию. Оружие принадлежало ему. Основная версия — суицид, — сообщил источник.

Ранее мы писали, что в базе данных судебных приставов отмечены три небольших долга Михеева, а также информация о наложении ареста. В картотеке Арбитражного суда Свердловской области есть информация о десятках дел, в которых бизнесмен выступал как истцом, так и ответчиком.