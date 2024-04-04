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Происшествия подробности Стали известны подробности по делу о смерти бизнесмена в Екатеринбурге

Стали известны подробности по делу о смерти бизнесмена в Екатеринбурге

Тело Владимира Михеева нашли утром в центре города

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Труп обнаружили в переулке Университетском

Источник E1.RU сообщил о том, что известно о бизнесмене Владимире Михееве, чье тело нашли утром 3 апреля недалеко от СИНХа. Рядом лежало ружье.

Знакомые утверждают, что он был сильным человеком. При этом в версиях силовиков обсуждается финансовое состояние умершего, а также его бизнеса.

— Он погряз в долгах, проиграл несколько судов, кредиторы наступали на пятки, а еще у него нашли онкологию. Оружие принадлежало ему. Основная версия — суицид, — сообщил источник.

Ранее мы писали, что в базе данных судебных приставов отмечены три небольших долга Михеева, а также информация о наложении ареста. В картотеке Арбитражного суда Свердловской области есть информация о десятках дел, в которых бизнесмен выступал как истцом, так и ответчиком.

Если вы были знакомы с Владимиром Михеевым и готовы рассказать о нём, свяжитесь с редакцией!
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Владимир Михеев — учредитель компании — застройщика ЖСК «Западный», с которым связано множество скандалов. В 2021 году, например, на территории ЖК Михеев ударил женщину, позже заявив, что та сама заслужила. Также его обвиняли в присвоении денег.

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