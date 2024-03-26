Глава ФСБ раскрыл подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

— Мы считаем, они к этому причастны. И в зависимости от дальнейшего хода расследования мы будем стремиться к тому, чтобы получать фактический материал, — отметил Бортников. — Сейчас могу говорить лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны для этой акции (теракта. — Прим. ред.). Они готовились к этому, потому что группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с агентами. Мы бы сделали всё необходимое, чтобы этого не произошло. Но то, что их там ждали, — это факт. Мы считаем, акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы.