Глава ФСБ раскрыл подробности теракта в «Крокус Сити Холле»

Директор ФСБ Александр Бортников в беседе с журналистом Павлом Зарубиным поделился подробностями того, что известно сейчас о теракте в «Крокус Сити Холле».
По его словам, теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему и спецслужбы Украины. Также он отметил, что ФСБ известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока.
— Мы считаем, они к этому причастны. И в зависимости от дальнейшего хода расследования мы будем стремиться к тому, чтобы получать фактический материал, — отметил Бортников. — Сейчас могу говорить лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны для этой акции (теракта. — Прим. ред.). Они готовились к этому, потому что группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с агентами. Мы бы сделали всё необходимое, чтобы этого не произошло. Но то, что их там ждали, — это факт. Мы считаем, акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы.
Говоря о заказчике теракта, Бортников сообщил, что он пока не установлен.
— Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать всё, чтобы выявить организаторов, — подчеркнул глава ФСБ.
Оценил Бортников и информацию о том, что Россию заблаговременно предупреждали о вероятном теракте.
— Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, носила общий характер, спецслужбы России на нее реагировали, — отметил глава ФСБ.
Он также заявил, что после теракта в «Крокусе» Россия примет ответные меры, что СБУ нужно признать террористической организацией и что «все, кто совершают преступление в отношении России и российских граждан, являются законной целью».