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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Опознаны новые погибшие при теракте в Crocus City Hall. Публикуем список имен

Опознаны новые погибшие при теракте в Crocus City Hall. Публикуем список имен

В нем уже 68 человек

77
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В списке числятся более 68 имен

МЧС России опубликовало обновленный список погибших при теракте в подмосковном Crocus City Hall, составленный по данным Минздрава. В нем привели имена жертв трагедии по результатам проведенных судебно-медицинских исследований.

К вечеру 24 марта в списке числятся более 68 человек. Публикуем имена погибших:

  1. Абдулова Татьяна Анатольевна

  2. Альмухаметов Илья Игоревич

  3. Баклемышев Александр Борисович

  4. Берневик Жанна Александровна

  5. Беспалая Анна Алексанлровна

  6. Бойко Татьяна Сергеевна

  7. Бондарь Наталья Владимировна

  8. Бондарь Светлана Владимировна

  9. Веденеева Ирина Владимировна

  10. Волков Алексей Вячеславович

  11. Волков Михаил Александрович

  12. Волкова Анна Владимировна

  13. Гайкович Александр Владимирович

  14. Гайкович Светлана Анитовна

  15. Герасимов Александр Сергеевич

  16. Глезер Татьяна Викторовна

  17. Громов Вадим Кириллович

  18. Гусейнов Вагур Фуад Оглы

  19. Долина Георгий Дмитриевич

  20. Долина Илона Валерьевна

  21. Долина Мария Дмитриевна

  22. Дорофеев Павел Николаевич

  23. Дорофеева Екатерина Геннадьевна

  24. Ежова Ирина Петровна

  25. Еленич Андрей Алексеевич

  26. Зудина Наталья Николаевна

  27. Измайлов Дмитрий Юрьевич

  28. Исараелян Лилит Халитовна

  29. Карпова Ульяна Владимировна

  30. Ким Яна Юрьевна

  31. Климов Александр Анатольевич

  32. Коваленкова Яна Юрьевна

  33. Костюченко Кристина Игоревна

  34. Костюченко Павел Николаевич

  35. Кушнер Екатерина Геннадьевна

  36. Максюшин Родион Анатольевич

  37. Манюрова Альбина Маратовна

  38. Масленикова Ирина Ивановна

  39. Морякина Светлана Вячеславовна

  40. Мухамеджанов Павел Экрамович

  41. Николаенков Валентин Викторович

  42. Новоселова Екатерина Павловна

  43. Павлютенков Михаил Григорьевич

  44. Пихновская Татьяна Борисовна

  45. Попов Дмитрий Сергеевич

  46. Рудницкий Алексей Евгеньевич

  47. Сельдева Ольга Сергеевна

  48. Смоляков Егор Андреевич

  49. Соколов Роман Владимирович

  50. Старикова Эллина Олеговна

  51. Супрун Владимир Николаевич

  52. Талецкий Константин Сергеевич

  53. Титишов Андрей Дмитриевич

  54. Топоев Андрей Федосеевич

  55. Топоева Ольга Вячеславовна

  56. Трунтова Любовь Александровна

  57. Умерова Татьяна Анитовна

  58. Усачева Ирина Викторовна

  59. Уткина Вероника Марковна

  60. Фигурин Игорь Евгеньевич

  61. Фигурина Анна Александровна

  62. Фигурина Злата Игоревна

  63. Фирсова Ирина Александровна

  64. Чернов Денис Леонидович

  65. Чечина Юлия Евгеньевна

  66. Шершнев Дмитрий Валентинович

  67. Шеханов Алексей Сергеевич

  68. Щербакова Ирина Эмзаровна

Ранее в СК заявили, что число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 137 человек. Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.

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