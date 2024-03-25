«Танцы на костях устраивать безбожно»: в Госдуме выступили против восстановления «Крокуса»

Трагедия произошла 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказалась против восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл», где несколько дней назад произошел теракт. Она заявила, что считает правильным создать «место памяти и скорби» — мемориал.



— Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Не-воз-мож-но!! — написала депутат в своем телеграм-канале. — Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа.



В разговоре с корреспондентом MSK.1.RU депутат более подробно прокомментировала свое мнение о восстановлении площадки.



— Я считаю, что [это] мемориал. В любом случае это не должно быть никакое увеселительное место. Невозможно представить, что после такой трагедии там, кроме слез, могут быть какие-то еще эмоции. Если только сплочение, то, что сделает нас сильнее. Остановить, не повторить, никогда не забыть и всегда помнить, — сказала Татьяна Буцкая. — У нас есть слова, названия, которые вызывают однозначную дрожь: «Норд-Ост», «Зимняя Вишня», теперь «Крокус».

«И я правда не понимаю, как можно думать, что на месте трагедии могут быть шоу-программы» Татьяна Буцкая, депутат Госдумы

Отношение к возможности реконструкции концертного зала «Крокус Сити Холл» также высказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.



— Я, честно, с трудом могу себе представить, что на месте, где осталось столько горя, пролилось столько крови, столько жизней было погублено, будут опять петь, танцевать и развлекаться…— написала Ксения Мишонова.



О том, что «Крокус Сити Холл» планируют реконструировать, стало известно 24 марта. Об этом рассказал президент компании Crocus Group Араз Агаларов.



Стоит ли снова открывать «Крокус»? Да, пусть будет в Москве место, где люди привыкли отдыхать. Нет, слишком много трагичных воспоминаний. Пространство должно изменить свои функции (стать культурным центром, музеем). Даже не знаю…