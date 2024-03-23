СК опубликовал новое видео с места теракта в «Крокусе», где погибли больше 140 человек. Онлайн-репортаж

Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В этой трансляции мы собираем все, что известно о трагедии.

