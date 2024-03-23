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Число жертв теракта выросло до 143 человек

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall онлайн-трансляция СК опубликовал новое видео с места теракта в «Крокусе», где погибли больше 140 человек. Онлайн-репортаж

СК опубликовал новое видео с места теракта в «Крокусе», где погибли больше 140 человек. Онлайн-репортаж

В режиме реального времени собираем всю информацию о трагедии в Красногорске

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Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В этой трансляции мы собираем все, что известно о трагедии.

СКР опубликовал свежее видео с работой следователей на месте теракта.

Одной из пострадавших в «Крокус Сити Холле» оперативно оказали первую помощь, а затем перевели в Ожоговый центр НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Сейчас пациентка чувствует себя намного лучше и благодарит врачей за заботу и трепетное отношение, сообщает депздрав Москвы.

Такая сейчас обстановка на ближайшей к «Крокусу» станции метро «Мякинино». Почти все сюда приезжают с цветами, чтобы возложить их у мемориала. На улице работают волонтеры, которые направляют людей к нему.

Мария Захарова

Место, где были задержаны предполагаемые участники теракта.

Мария Захарова

Главные новости часа

Мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус». Последние новости этого часа:

  • Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек — четырех непосредственных участников теракта и семь пособников. Их нашли в Брянской области;

  • Один из задержанных рассказал, что пошел на преступление «за деньги, где-то 500 тысяч рублей» — с ним списались в Telegram и предоставили оружие;

  • Глава RT Маргарита Симоньян объявила о гибели 143 человек. По словам губернатора Подмосковья Воробьева, «количество жертв будет расти значительно»;

  • Соболезнования и осуждение теракта выразили главы всех конфессий, лидеры зарубежных стран и НАТО;

  • В Москве и регионах усилены меры безопасности, отменены массовые мероприятия;

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Известий», планируется ли обращение Путина в связи с терактом коротко ответил: «Мы сообщим».

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