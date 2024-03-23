СК опубликовал новое видео с места теракта в «Крокусе», где погибли больше 140 человек. Онлайн-репортаж

Вечером 22 марта, за несколько минут до выступления группы «Пикник», несколько вооруженных мужчин ворвались в концертный зал Crocus City Hall. Они стали расстреливать зрителей, а потом подожгли здание. Следственный комитет официально назвал трагедию терактом, подозреваемые задержаны на следующий день. Сейчас в «Крокусе» продолжается разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, умерли 143 человека. Больше 120 ранены. В этой трансляции мы собираем все, что известно о трагедии.
Одной из пострадавших в «Крокус Сити Холле» оперативно оказали первую помощь, а затем перевели в Ожоговый центр НИИ СП имени Н.В. Склифосовского. Сейчас пациентка чувствует себя намного лучше и благодарит врачей за заботу и трепетное отношение, сообщает депздрав Москвы.
Такая сейчас обстановка на ближайшей к «Крокусу» станции метро «Мякинино». Почти все сюда приезжают с цветами, чтобы возложить их у мемориала. На улице работают волонтеры, которые направляют людей к нему.
Место, где были задержаны предполагаемые участники теракта.
Главные новости часа
Мы продолжаем онлайн-хронику теракта в концертном зале «Крокус». Последние новости этого часа:
Глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек — четырех непосредственных участников теракта и семь пособников. Их нашли в Брянской области;
Один из задержанных рассказал, что пошел на преступление «за деньги, где-то 500 тысяч рублей» — с ним списались в Telegram и предоставили оружие;
Глава RT Маргарита Симоньян объявила о гибели 143 человек. По словам губернатора Подмосковья Воробьева, «количество жертв будет расти значительно»;
Соболезнования и осуждение теракта выразили главы всех конфессий, лидеры зарубежных стран и НАТО;
В Москве и регионах усилены меры безопасности, отменены массовые мероприятия;
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Известий», планируется ли обращение Путина в связи с терактом коротко ответил: «Мы сообщим».