Минздрав Московской области также сообщал о 121 пострадавшем, 107 из них госпитализированы

Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 143 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было.

