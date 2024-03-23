Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 143 человек
На месте трагедии продолжают работу спасатели
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Число жертв теракта в Crocus City Hall выросло до 143 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Telegram-каналы сообщают о 150 погибших, однако официального подтверждения пока не было.
В 12 часов 52 минуты по московскому времени Следственный комитет сообщал, что число погибших составляет 115 человек.
— На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших, — говорится в сообщении СКР. — Поисковые работы продолжаются.
Вечером 22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. 23 марта к полудню по московскому времени стало известно о задержании 11 человек, среди них четверо непосредственно участвовали в теракте — об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте.