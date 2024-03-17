В Белгородской области из-за массовых обстрелов закроют школы и ТЦ: главные новости 16 марта

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и нам только в удовольствие поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 16 марта.

