«По бензину мы оказываемся на грани»: эксперты — о последствиях атак украинских дронов на НПЗ в России

Эксперт отметил, что в марте удару подвергся завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», где была авария в декабре, которая заявлялась как следствие технических проблем.



— А этот НПЗ производит примерно 10% российского бензина в стране, и получается, что когда он не работает, мы оказываемся на грани и получаем бензина столько же, сколько и потребляем, — объясняет Игорь Юшков. — Там есть небольшие излишки за счет того, что автомобильный сезон не начался. Но он стартует во второй половине апреля — начале мая. Спрос на топливо и бензин возрастет, и мы будем на грани.