Могли ли сбить ИЛ-76? Ответили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал крушение самолёта Ил-76 в Ивановской области. Он завил SHOT, что вероятнее всего, причина катастрофы в технической неисправности.



— Скорее всего это именно техническая неисправность. Здесь речь не идёт о воздействии на воздушное судно, — заявил Картаполов, — Но ещё раз повторюсь, выводы надо делать уже по результатам комиссии.

