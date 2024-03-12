Могли ли сбить ИЛ-76? Ответили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал крушение самолёта Ил-76 в Ивановской области. Он завил SHOT, что вероятнее всего, причина катастрофы в технической неисправности.
— Скорее всего это именно техническая неисправность. Здесь речь не идёт о воздействии на воздушное судно, — заявил Картаполов, — Но ещё раз повторюсь, выводы надо делать уже по результатам комиссии.
Глава комитета Госдумы по безопасности также добавил, что летчики сделали все возможное, чтобы увести самолет от населенных пунктов, когда поняли, что они терпят аварию.
— Если это будет подтверждено, то, конечно, эти ребята достойные награды, и министерство обороны сделает всё, что должно в этом случае, — заключил Андрей Картаполов.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области днем 12 марта. У самолета загорелся двигатель, когда он начал набирать высоту. В Минобороны заявили, что на борту находились 15 человек. Обо всем, что известно о катастрофе, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.