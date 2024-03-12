Загорелся двигатель в полете: в Ивановской области около кладбища упал Ил-76

В Ивановской области днем 12 марта рухнул Ил-76. У самолета загорелся двигатель, когда он набирал высоту. По данным Минобороны, на борту находилось 15 человек. В этой онлайн-трансляции мы будем делиться с вами подробностями происшествия. Бригада корреспондентов издания MSK1.RU уже выехала на место.
По информации Минобороны, на борту самолета военно-транспортной авиации находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей при взлете самолета.
На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.