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Происшествия Крушение Ил-76 онлайн-трансляция

Загорелся двигатель в полете: в Ивановской области около кладбища упал Ил-76

Военно-транспортный самолет потерпел крушение, набирая высоту

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В Ивановской области днем 12 марта рухнул Ил-76. У самолета загорелся двигатель, когда он набирал высоту. По данным Минобороны, на борту находилось 15 человек. В этой онлайн-трансляции мы будем делиться с вами подробностями происшествия. Бригада корреспондентов издания MSK1.RU уже выехала на место.

Илья Ненко

По информации Минобороны, на борту самолета военно-транспортной авиации находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей при взлете самолета.

На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

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Самолет Ил-76 Крушение Крушение самолета Авиакатастрофа
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