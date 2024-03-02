Один погиб, двое получили травмы: два автомобиля столкнулись на новосибирской трассе — видео жесткого ДТП

Один человек погиб после ДТП на трассе в Новосибирской области. Еще двое получили травмы, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.
В сообщении сказано, что ДТП случилось 2 марта около 15:15 часов на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. 37-летний водитель автомобиля «Джили Монджар» двигался по дороге со стороны Новосибирска в направлении Кемеровской области, и, по предварительным данным, в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения.
Машина столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Карина», которым управлял 26-летний мужчина.
— В результате происшествия на месте погиб пассажир автомобиля «Тойота», мужчина 1995 года рождения, водитель травмирован. Характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве. — Пассажир «Джили», мальчик 2016 года рождения, находился в детском кресле, характер травм уточняется.
Момент смертельного ДТП попал на видео. На кадрах заметно, как автомобиль движется по встречной полосе, когда на его пути появляется другая машина. После столкновения транспорт частично попадает на обочину.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — заявили в ведомстве.
В конце февраля в Новосибирском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП погиб водитель одной из машин.