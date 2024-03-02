Один погиб, двое получили травмы: два автомобиля столкнулись на новосибирской трассе — видео жесткого ДТП

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — заявили в ведомстве.



В конце февраля в Новосибирском районе столкнулись два автомобиля. В ДТП погиб водитель одной из машин.

