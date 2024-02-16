«Спасибо господу, что у меня ни царапины». В Сибири крыша упала на машину с девушкой внутри — видео

14 февраля в Барнауле бушевал ураган, порывы ветра достигали
Иномарка стояла у дома на улице Власихинской, 133. На кадрах с места ЧП видно, что девушка открывает дверь и садится в машину. Сразу же раздается громкий треск, а затем совранная ветром крыша обрушивается на автомобиль, полностью накрывая его. После этого горожанка быстро выходит из салона и убегает.
— Спасибо господу, что у меня ни царапины, — написала девушка в сообществе «Инцидент Барнаул».
Как уточнили в мэрии, сорванная ветром крыша повредила 10 автомобилей, пострадали два человека, госпитализация им не потребовалась. Завалы уже разобрали, на месте работали представители аварийно-спасательного формирования города, краевого спасательного центра, а также администрации Индустриального района и управления ГО ЧС Барнаула.
На смену циклону с метелью и ветром в Новосибирскую облаcть идет холод с Карского моря. Как сообщили синоптики, в регионе ожидаются морозы до -38 градусов. Самой холодной ночью станет 17 февраля.