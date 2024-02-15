Реклама
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 4/10
usd 91.43
eur 97.81
СрочноПочему самолет кружил над Новосибирском
Все новости
Все новости

«Никакая сигнализация не сработала». Сильный пожар вспыхнул в здании «Известия холл» в центре Москвы: видео

Рассказываем, что об этом известно

5 955

По данным СМИ, пожар начался приблизительно в пять часов утра

Поделиться

Утром 15 февраля сильный пожар начался в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы. По данным Baza, возгорание началось примерно в пять утра. О пострадавших информации нет, на месте работают спасатели.

— [Сотрудники МЧС] сразу оперативно сработали. Никакая сигнализация не сработала, так что все соседние заведения пострадали, — говорит автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / T.me

По предварительным данным Mash, пожар начался в ресторане. Сейчас его персонал не может найти одного сотрудника. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности — огонь продолжает распространяться по зданию, а с крыши валит дым.

У SHOT другая версия — они написали, что пожар начался в здании «Известий» и только потом распространился на ближайшие заведения: ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция».

— Вот это горит все заведение внутри. Перекинулся пожар, — говорит автор видео, записанного внутри «Резиденции».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / T.me

Тем временем дептранс сообщил, что из-за пожара временно перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку. Перекрытия ввели на время работы оперативных служб.

Ранее мы рассказывали об огненном зареве, которое напугало жителей Юга столицы, и объясняли, что это было.

По теме

ПожарВозгораниеПушкинская площадь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter