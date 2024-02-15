«Никакая сигнализация не сработала». Сильный пожар вспыхнул в здании «Известия холл» в центре Москвы: видео

Утром 15 февраля сильный пожар начался в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы. По данным Baza, возгорание началось примерно в пять утра. О пострадавших информации нет, на месте работают спасатели.
— [Сотрудники МЧС] сразу оперативно сработали. Никакая сигнализация не сработала, так что все соседние заведения пострадали, — говорит автор видео.
По предварительным данным Mash, пожар начался в ресторане. Сейчас его персонал не может найти одного сотрудника. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности — огонь продолжает распространяться по зданию, а с крыши валит дым.
У SHOT другая версия — они написали, что пожар начался в здании «Известий» и только потом распространился на ближайшие заведения: ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция».
— Вот это горит все заведение внутри. Перекинулся пожар, — говорит автор видео, записанного внутри «Резиденции».
Тем временем дептранс сообщил, что из-за пожара временно перекрыты 3 полосы из 4 по Тверской улице в сторону Садового Кольца и 1 полоса из 4 по Большому Путинковскому переулку. Перекрытия ввели на время работы оперативных служб.
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