«Там может быть что угодно»: новосибирцы обеспокоились отводом воды со стройки ЖК — ее хотят слить в озеро

Сибиряк уточнил, что озеро Жемчужина Сибири является достопримечательностью Ленинского района, сюда приходят отдыхать люди. На поверхности озера можно заметить уток, сохранностью водного объекта занимаются сами жители — они даже запустили в воду мальков рыб.



— Рабочие и директор стройки ЖК «Новелла» утверждают, что якобы чистая вода будет идти по этой трубе, но я, как житель, сомневаюсь. И я не один такой, кто сомневается, что из котлована застройки в озеро будет течь очищенная вода. Мы с соседями волнуемся и переживаем за экологию нашего комплекса, в том числе и нашего озера. Задаю главный вопрос: кто дал разрешение на слив подозрительной жидкости в озеро, — возмущается Дмитрий.