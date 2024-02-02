«Сына похоронили, как бесхозного»: сибирячка добилась эсгумации останков сына с Гусинобродского кладбища

Мать погибшего в пожаре мужчины добилась эксгумации его тела с Гусинобродского кладбища Новосибирска для перезахоронения в родном селе Убинское. Об этом сообщает издание «Прецедент» со ссылкой на мать погибшего.
Дмитрий Паша-Заде жил и работал в Новосибирске, но перестал выходить с родными на связь с конца октября 2023 года. Мать забила тревогу, 8 ноября ей позвонили из СК и пригласили на опознание. Тело неизвестного сильно обгорело в пожаре в частном доме на улице Сухарной, потребовался ДНК-тест, материалы для которого предоставил брат Дмитрия. Результаты теста пришли 22 декабря.
— Проведенная оценка статистической значимости указывает на то, что такое совпадение гаплотипов можно считать закономерным, то есть обусловленным именно патрилинейным родством Паша-Заде Михаила Ибрагимовича и трупа неустановленного мужчины с вероятностью не ниже 99,98%, — цитирует «Прецедент» экспертное заключения.
Когда родство установилось, родственники мужчины начали подготовку к похоронам — Дмитрия хотели кремировать.
— Мы позвонили в морг и были в шоке. Нам сказали: «Тела нет». Выяснилось, что его уже похоронили на Гусинобродском кладбище. Виной всему ошибка следователя, который не поставил пометку «Запрещено к захоронению». Это просто безобразие. Сына похоронили, как бесхозного, — рассказала мать Дмитрия.
В новосибирском СК ошибку следователя отрицают.
— В ходе проведения проверки установлено, что смерть мужчины не носила криминальный характер, в связи с чем оснований к запрету захоронения у следователя не имелось. Захоронение было произведено уполномоченными органами в сроки, установленные законодательством. Нарушения сроков назначения экспертных заключений следователем допущено не было, — заявили в пресс-службе СК.
1 февраля останки Дмитрия перевезли в Убинское для перезахоронения.
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