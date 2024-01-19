«Стало плохо и потерял сознание»: новосибирец умер в автобусе №97 на площади Калинина

В Новосибирске днем 19 января мужчина скончался в автобусе №97 «Цветущая Плющиха — ЖК Северная корона». Как сообщили в диспетчерской перевозчика ООО «Белмарс», инцидент произошел на площади Калинина.
— Действительно, такой инцидент сегодня произошел. Автобус №97 ехал в сторону Родников. Примерно в 12:00 во время поездки мужчине стало плохо и он потерял сознание. Кондуктор проверила пульс, но его не было. Водитель сообщил в диспетчерскую об инциденте, на место вызвали скорую помощь, — пояснил диспетчер ООО «Белмарс».
В пресс-службе регионального МВД также подтвердили факт смерти мужчины. На место выезжали сотрудники полиции. Причина смерти устанавливается.
Ранее в Новосибирске на станции метро «Гагаринская» умер мужчина.