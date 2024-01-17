«Выдали матрас с подогревом для малыша»: мамы с новорожденными остались без тепла в новосибирском перинатальном центре

В зону отключения тепла на левом берегу попал Новосибирский перинатальный центр, расположенный на улице Немировича-Данченко. Об этом НГС рассказала одна из пациенток клиники, сибирячка Евгения Д., которая лежит в центре с новорожденной дочкой.
— Нам выдали матрас с подогревом для малыша в кроватку, воды нет горячей, в палате холодно, — рассказала молодая мама, — сейчас поставили в палате обогреватель временно, без него совсем грустно...
По словам девушки, сотрудники перинатального центра делают все, чтобы крошечные дети и их недавно родившие мамы не замерзли и регулярно проверяют температуру в каждой палате, но на всех обогревателей физически не хватает.
По словам и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, также в зону отключения попала туберкулезная больница. Он пообещал, что в течение часа (до 22 часов) туда доставят обогреватели.
Также в зону отключения, по данным СГК, попала станция скорой помощи, а в официальном паблике Новосибирского онкологического диспансера появилась информация, что их пациенты замерзнуть не рискуют:
— В Новосибирском онкодиспансере ситуация на данный момент стабильная. Как сообщил главный врач клиники Сергей Фурсов, температура в палатах стационара составляет +20 градусов. Ведутся постоянный контроль и замер температуры, — указано в паблике.
Серьезная коммунальная авария произошла сегодня днем на улице Плахотного в Ленинском районе Новосибирска. По свидетельствам очевидцев, бьющий из разорванной трубы фонтан доставал до 7 этажа, а до места прорыва энергетики докапываются до сих пор. Все новости по теме мы собрали в одном месте, чтобы вы ничего не пропустили.