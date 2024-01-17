«Выдали матрас с подогревом для малыша»: мамы с новорожденными остались без тепла в новосибирском перинатальном центре

По словам и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, также в зону отключения попала туберкулезная больница. Он пообещал, что в течение часа (до 22 часов) туда доставят обогреватели.

Также в зону отключения, по данным СГК, попала станция скорой помощи, а в официальном паблике Новосибирского онкологического диспансера появилась информация, что их пациенты замерзнуть не рискуют: