«Плиты раздвинуло, и дорога осела»: смотрим на место, где произошла жесткая коммунальная авария, — фото из Новосибирска

Как рассказала жительница Новосибирска Ульяна Фадеева, столб воды недалеко от дома заметил муж, когда пришел с работы.

— Муж говорит, машина упала вперед до самого тротуара, провалилась. Плиты аж раздвинуло и дорога осела. Везде кипяток бежал. Отопления и горячей воды нет, только холодная. Это хорошо у меня ребенка здесь нет, я его к бабушке отправила, а если бы у меня ребенок маленький в квартире был? — поделилась Ульяна Фадеева.