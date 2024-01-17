«Плиты раздвинуло, и дорога осела»: смотрим на место, где произошла жесткая коммунальная авария, — фото из Новосибирска

Появилась фотография с места прорыва, который произошел сегодня днем, 17 января, в Новосибирске. Фото сделала корреспондент НГС Анастасия Медведева уже после того, как вода была перекрыта. Как видно на кадрах, тротуарная плитка упала в яму.
Как рассказала жительница Новосибирска Ульяна Фадеева, столб воды недалеко от дома заметил муж, когда пришел с работы.
— Муж говорит, машина упала вперед до самого тротуара, провалилась. Плиты аж раздвинуло и дорога осела. Везде кипяток бежал. Отопления и горячей воды нет, только холодная. Это хорошо у меня ребенка здесь нет, я его к бабушке отправила, а если бы у меня ребенок маленький в квартире был? — поделилась Ульяна Фадеева.
Ульяна также сообщила о том, что в магазинах закончились обогреватели — их жители левого берега пошли покупать после аварии. Эту же информацию подтвердили другие горожане.
В Новосибирске сегодня, 17 января, произошла вторая коммунальная авария на левом берегу. По информации читателей, столб пара поднялся в районе улицы Плахотного, а поток воды полился по улице Котовского. НГС рассказывает о происшествии в онлайн-трансляции.