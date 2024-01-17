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СрочноФото с места, где случился жесткий прорыв
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Авария в непогоду

«Плиты раздвинуло, и дорога осела»: смотрим на место, где произошла жесткая коммунальная авария, — фото из Новосибирска

Тротуарная плитка провалилась в яму

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Прорыв произошёл в месте, где лежит тротуарная плитка

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Появилась фотография с места прорыва, который произошел сегодня днем, 17 января, в Новосибирске. Фото сделала корреспондент НГС Анастасия Медведева уже после того, как вода была перекрыта. Как видно на кадрах, тротуарная плитка упала в яму.

Как рассказала жительница Новосибирска Ульяна Фадеева, столб воды недалеко от дома заметил муж, когда пришел с работы.

— Муж говорит, машина упала вперед до самого тротуара, провалилась. Плиты аж раздвинуло и дорога осела. Везде кипяток бежал. Отопления и горячей воды нет, только холодная. Это хорошо у меня ребенка здесь нет, я его к бабушке отправила, а если бы у меня ребенок маленький в квартире был? — поделилась Ульяна Фадеева.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: Анастасия Медведева/ НГС

Ульяна также сообщила о том, что в магазинах закончились обогреватели — их жители левого берега пошли покупать после аварии. Эту же информацию подтвердили другие горожане.

В Новосибирске сегодня, 17 января, произошла вторая коммунальная авария на левом берегу. По информации читателей, столб пара поднялся в районе улицы Плахотного, а поток воды полился по улице Котовского. НГС рассказывает о происшествии в онлайн-трансляции.

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