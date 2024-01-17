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Огромные клубы дыма: в промзоне на Заельцовке вспыхнула 6-этажка — видео с места пожара

Пожар случился в здании по производству деревянных изделий

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Загорелось здание на улице Даргомыжского

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В обед 17 января в Заельцовском районе загорелось 6-этажное здание. Пожар произошел в промзоне на улице Даргомыжского.

На кадрах, опубликованных Telegram-канал «АСТ-54 Black», видно, что на месте происшествия образовался огромный столб дыма.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На видео попал сильный дым от пожара

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, горели 1-й и 2-й этажи здания, где производятся деревянные изделия. Всего, по предварительным данным министерства, огонь охватил 100 кв. м.

После 14 часов пожар был локализован. В тушении задействовали 27 человек и 8 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее густой дым поднялся в Нижней Ельцовке — там также вспыхнул пожар.

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