Огромные клубы дыма: в промзоне на Заельцовке вспыхнула 6-этажка — видео с места пожара

В обед 17 января в Заельцовском районе загорелось 6-этажное здание. Пожар произошел в промзоне на улице Даргомыжского.
На кадрах, опубликованных Telegram-канал «АСТ-54 Black», видно, что на месте происшествия образовался огромный столб дыма.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области, горели 1-й и 2-й этажи здания, где производятся деревянные изделия. Всего, по предварительным данным министерства, огонь охватил 100 кв. м.
После 14 часов пожар был локализован. В тушении задействовали 27 человек и 8 единиц техники. О пострадавших не сообщается.
Ранее густой дым поднялся в Нижней Ельцовке — там также вспыхнул пожар.