Микроавтобус, который ехал из Тюмени в Новосибирск, столкнулся с большегрузом — погибли двое

Вечером 10 января в Марьяновском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на областной следком, микроавтобус с 13 вахтавиками ехал из Тюмени в Новосибирск и столкнулся с большегрузом.
По предварительной версии регионального МВД, микроавтобус «Ситроен» выехал на встречку в районе деревни Александровка и столкнулся с большегрузом «Скания».
— В результате ДТП пассажир микроавтобуса (мужчина, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Ситроена» скончался в медицинском учреждении, — пояснили в ведомстве.
Пятерых человек увезли в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте. МВД, следователи и прокуратура проводят проверку.
Ранее в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили четыре человека. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице.