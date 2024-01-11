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Микроавтобус, который ехал из Тюмени в Новосибирск, столкнулся с большегрузом — погибли двое

Всего в маршрутке находилось 13 вахтовиков

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Пять человек госпитализированы

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Вечером 10 января в Марьяновском районе Омской области произошло смертельное ДТП. Как сообщают наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на областной следком, микроавтобус с 13 вахтавиками ехал из Тюмени в Новосибирск и столкнулся с большегрузом.

По предварительной версии регионального МВД, микроавтобус «Ситроен» выехал на встречку в районе деревни Александровка и столкнулся с большегрузом «Скания».

— В результате ДТП пассажир микроавтобуса (мужчина, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «Ситроена» скончался в медицинском учреждении, — пояснили в ведомстве.

Пятерых человек увезли в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте. МВД, следователи и прокуратура проводят проверку.

Ранее в Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого травмы получили четыре человека. Позже стало известно, что один из них скончался в больнице.

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