Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался: онлайн

Как писал Цивилёв сегодня утром, Аман Тулеев возглавил Кузбасс в «тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах». Действующий губернатор вспомнил, «рельсовую войну» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е заблокировали железнодорожные магистрали. Горняки протестовали из-за длительных невыплат зарплаты.

Тулеев также отмечал, что эти события болезненно отпечатались на его характере и политике. По версии скончавшегося, те забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».

— Это действительно так. Думаете, забастовки тоже были собственной волей? Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей, — говорил в 2021 году он.

