Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев скончался: онлайн

От всех жителей Мысков и от себя лично соболезнования выразил глава города Евгений Трофимов. Он отметил, что Тулеев вместе с жителями Кузбасса прошел большой жизненный путь, с его именем связана целая эпоха, а его вклад огромен.
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Как писал Цивилёв сегодня утром, Аман Тулеев возглавил Кузбасс в «тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах». Действующий губернатор вспомнил, «рельсовую войну» — массовые забастовки шахтеров, которые в 1990-е заблокировали железнодорожные магистрали. Горняки протестовали из-за длительных невыплат зарплаты.
Тулеев также отмечал, что эти события болезненно отпечатались на его характере и политике. По версии скончавшегося, те забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».
— Это действительно так. Думаете, забастовки тоже были собственной волей? Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей, — говорил в 2021 году он.
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К соболезнованиям присоединились и целые учреждения — например, коллектив новокузнецкой школы искусств
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Работать в Кузбассе Аман Гумирович пошел по специальности: инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог. По его словам, он с детства обожал поезда, поэтому уход с железной дороги в политику стал для него личной трагедией. Как отмечал он во время интервью, он не хотел идти во власть, его туда «затолкали».
— Да я плакал! Я плакал. Все считают, что я карьерист, властолюбец, специально пошел во власть. Ничего подобного. Меня во власть затолкали. Просто затолкали, — эмоционально объяснялся в 2021 году Тулеев.
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О смерти бывшего губернатора высказался председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин. Он написал в соцсетях, что Тулеев был выдающимся политиком и его уход из жизни — тяжелая утрата. Зеленин также выразил соболезнования родным и близким.
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В Сибирь Аман Тулеев приехал после окончания Тихорецкого железнодорожного техникума в 1960-х годах. По словам экс-губернатора, тогда его переезд посчитали странным даже его родные, недоумевая, зачем юноша меняет теплые края на морозные регионы.
— Мне сказали: «Тулеев, выбирай!» Даже лучшую на тот момент станцию Адлер предложили. По тем временам круто было. Море, пальмы. А в это время везде по телевизору про Сибирь говорили. Я сел и говорю: «Мам, я в Сибирь еду». Весь курс надо мной смеялся. Говорили, что я идиот, раз получил красный диплом, чтобы поехать в Сибирь, в ссылку, — рассказывал о молодых годах Тулеев.
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Тулеев не скрывал, что в жизни ему еще не раз приходилось терпеть нападки из-за своего происхождения. Та же ситуация была, по его словам, и на первых президентских гонках в апреле 1991 года.
— У меня вся жизнь — это преодоление. Ты идешь, идешь, и как будто кто-то тебе в жизни искусственные барьеры ставит, — говорил Аман Гумирович во время разговора с корреспондентами NGS42.RU.
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Два года назад экс-губернатор Кузбасса давал интервью корреспондентам NGS42.RU, где он откровенно в том числе рассказал о своем тяжелом детстве. Родился бывший глава региона в городе Кумертау (Республика Башкортостан. — Прим. ред.). В школе его постоянно травили из-за неславянской внешности и сложного имени. Отбиваться от нападок приходилось порой кулаками.
— Когда я пошел в школу, это всё началось. Ты не такой, как другие, хочешь или нет. В семье — то же самое. Когда приходили гости, я старался уходить. Ты вроде бы и в семье, а вроде и что-то не так, — вспоминал в 2021 году Тулеев.
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Наши читатели тоже присоединились к словам соболезнования:
— Человек, олицетворявший важную эпоху в жизни Кузбасса... Соболезнования семье.
— Жаль, он действительно поднял нашу область с колен, первым в России позаботился о пожилых и установил дополнительные льготы. Постоянно старался не допустить сокращения рабочих мест и заставил бизнес вносить свой вклад в приведение городов в порядок. Можно еще много писать обоснованно, но противно видеть в оценке сообщения о его кончине чей-то пальчик, развернутый радостно в низ. Пусть земля ему будет пухом.
— Очень жаль. Он очень много сделал для Кузбасса. Покойся с миром, уважаемый Аман Гумирович!
— Спасибо за всё, Аман Гумирович! Светлая вам память!
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По данным с сайта КРИРПО, Тулеев был награжден больше чем пятью орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» и имени Александра Невского. Также на счету экс-губернатора несколько высших наград зарубежных государства, среди которых орден Республики Казахстан, Республики Беларусь и награда Украины — орден князя Ярослава Мудрого.
В 2014 году ему было присвоено звание «Герой Кузбасса».
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Кончину Амана Тулеева NGS42.RU подтвердили в Кузбасском региональном институте развития профессионального образования, где он был ректором с 2018 года. На сайте института отмечено, что на момент своего 79-летия он являлся доктором политическим наук, профессором. Имел два патента на изобретение современных методов повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте.
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В Кемерове проходит международная научно-практическая конференция «Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего». На одной из ее секций о смерти Амана Тулеева сообщил Сергей Цивилев. Присутствующие почтили память экс-главы региона минутой молчания.
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Соболезнования от Цивилёва
Одним из первых соболезнование выразил действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилёв. На личной странице в социальных сетях губернатор отметил, что Аман Гумирович был «ярким, неординарным человеком, который всю жизнь посвятил служению Кузбассу и России». По словам Цивилёва, это невосполнимая утрата.
— С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса. Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу, — говорится в публикации.
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