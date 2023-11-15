Один из потерпевших скончался: как судят Трепову* за взрыв военкора Татарского

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Суд: в перерыве поступила информация, что один из потерпевших скончался.
На этом заседание закончилось. Следующее состоится 17 ноября в 10:00.
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И снова нарядный мужчина в костюме с бабочкой (фото мы давали ниже) обращается к суду.
Он желает давать показания, потому что «все видел».
Судья тяжело вздыхает и на попытку потерпевшего представиться отвечает: «Мы с вами знакомы».
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Прокурор вернулась в зал, окруженная конвоем. Также на несколько секунд, как и в первой части заседания, в зал зашли четверо суровых мужчин в штатском и шарфах и балаклавах на лицах. Вероятно, это люди из ФСБ.
Коллегия не на публику что-то обсуждает с адвокатами и прокурором, для этого стороны собрались у судейского стола. Как оказалось чуть позже, всё без интриг — обсуждался график дальнейшей работы.
Прокурор предлагает порядок дальнейшего рассмотрения дела — зачитать протоколы допросов потерпевших, которые просили рассмотреть дело в их отсутствие. Потом прокурор хочет читать другие материалы дела и параллельно допрашивать явившихся свидетелей.
Допрос явившихся потерпевших она запланировала на конец заседания.
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И вновь возвращаемся в зал суда. Дарья всё так же сидит в «аквариуме», под охраной.
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Приставы провели в зал вдову погибшего при взрыве военкора Татарского (Фомина).
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В перерыве интервью журналистам дает потерпевший Марат Арнис. Он поделился, что для него вопрос об осведомленности спорный. По его словам, в беседе с психологами Трепова называла день теракта днем пиротехники, а до этого «День икс».
Рядом еще один потерпевший рассказывает, как покидал кафе. Говорит, что Трепова вела себя абсолютно спокойно. Татарский, по его воспоминаниям, вспомнил девушку. И добавил, что взрыв произошел, когда бюст убирали обратно в коробку.
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Объявлен перерыв на 15 минут.
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Дарья Трепова заявила, что вину за «Теракт и незаконный оборот взрывного устройства» не признает и настаивает на ранее данных показаниях.
Признает только обвинение по статье 327 «Подделка удостоверения, паспорта гражданина или иного официального документа».
- Подсудимая Трепова, признаете ли свою вину в предъявленных обвинениях?
- Нет, я настаиваю на ранее данных показаниях, что я не знала...
- Погромче, пожалуйста, говорите.
- Нет, я настаиваю на ранее данных показаниях, что я не знала о взрывном устройстве и про прослушивающее устройство, соответственно я не признаю вину по ч.3 п.б ст.205 и по ч.4; ст.222.1. По ч.4 ст.327 я признаю вину полностью.
Дмитрий Касинцев не согласен с квалификацией.
«Признаю вину частично, считаю что это 205.6 («Несообщение о преступлении»)», —- сказал он.
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Прокурор продолжает зачитывать обвинительное заключение. Основные тезисы по взрыву:
- После вручения бюста в 18 часов 11 минут кто-то с помощью телефонного вызова с сим-карты, принадлежащей эстонской сотовой компании, активировал СВУ.
- Ущерб «Конкорду» за разрушенное помещение 1,7 млн рублей.
- После взрыва Трепова поехала на Стачек, купила телефон, поменяла сим-карту и двинулась к Дмитрию Касинцеву на Парнас, воспользовалась такси.
- Касинцев желал оказать содействие Треповой, препятствовал правоохранительным органам и разрешил ей остаться в квартире. И он осознавал, что сделала Трепова.
- Касинцев сообщил оперативнику ложные сведения об отсутствии девушки в его квартире. Причем не только по телефону, но и лично, на первом этаже дома, около 10 вечера.
На этом прокурор закончил.
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Самое главное. Прокурор начала зачитывать обвинительное заключение.
Транслируем тезисно.
- Неустановленные лица, в том числе с псевдонимами, несогласные с проведением СВО, создали на Украине преступную группу.
- В марте 2022 года через переписку в «ВК» они вовлекли в свою группу Дарью Трепову.
- Татарского и теракт в общественном месте злоумышленники выбрали ради большего резонанса.
- СВУ в статуэтке было начинено не только взрывчаткой, но и устройством слежения.
- Трепова знала, ради чего создавалась организованная группа.
Члены группы договорились, что Трепова будет изображать студентку-скульптора, которая поддерживает СВО и является поклонницей Фомина-Татарского.
- С этой же целью было изготовлено поддельное водительское удостоверение на имя этой вымышленной студентки. Также от ее лица был создан телеграм-канал.
- Треповой в 2022 году было дано указание посетить мероприятие Татарского. Сменить тип одежды на неприметный.
- Также под руководством Попова в октябре 22-го года на рынке на Садовой она купила пять сим-карт.
- Далее в том же месяце дала Попову адрес своего криптовалютного кошелька, он начал ее финансировать. Получила девушка около 190 тысяч рублей. Деньги пошли на аренду жилья, поездки и перелеты.
- До теракта Трепова покупала книги Фомина-Татарского, ходила на его мероприятия. В общем всячески вживалась в роль фанатки.
- Трепова, к примеру, посетила книжный магазин «Листва», купила книгу Татарского и разместила все это в Telegram.
- Гипсовая фигура со взрывчаткой была изготовлена еще в феврале. Замаскированное СВУ девушке передали 8 марта в подарочной упаковке.
- На встрече в «Листве» Трепова попросила организаторов встречи разместить в лавке якобы нарисованные ею открытки, всего 40 штук. Вырученные деньги просила отправить на нужды СВО.
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Неожиданно нарядный мужчина (тот, что в бабочке, мы его показывали ниже) экспрессивно попросил наложить арест на имущество Треповой, когда речь зашла о ходатайствах. Суду даже пришлось его останавливать и успокаивать.
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Потерпевшим объясняют, что они вправе знать, когда осужденного доставят в колонию, будет ли он из нее куда-то выезжать и когда будет освобожден или переведен на другие условия содержания.
Часть потерпевших также выступает в качестве гражданских истцов. Какие у них требования пока неизвестно, ясно только, что все они направлены только к Треповой. Иск принят к производству.
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Дарья Трепова рассказывает о себе для установления личности.
До задержания жила в Москве. Прописка у нее в Петербурге. Образование неполное высшее. Имеет допуск к осуществлению медицинской деятельности. Замужем, детей нет. Работала до задержания как ИП. Не привлекалась.
Следом очередь Дмитрия Касинцева.
1996 года рождения. Живет в Парголово. В той самой квартире, где задерживали Трепову. Женат. Самозанятый. Тоже не привлекался.
Представители сторон: Тихонова Надежда Викторовна — прокурор из федерального управления, Конева Елена Владимировна — адвокат Касинцева, Берман Даниил Борисович — адвокат Дарьи Треповой.
Дальше выясняется, все ли доверяют суду и нет ли отводов. Председательствующему снова приходится опрашивать всех потерпевших.
Царит атмосфера сплошного доверия.
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В процессе также выяснилось, что в зале есть 15-летний потерпевший. Причем без сопровождения взрослых.
Судья попросил приставов вывести его из зала до прихода родителей, как того требует закон.
Также в зале нашелся один свидетель. До начала допроса присутствовать в зале человек с таким статусом не может. Девушке тоже пришлось уйти.
Тем временем устанавливается личность подсудимой. Трепову суду плохо слышно, подсудимой передали микрофон.
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Первый вопрос, который обсуждается, — фото- и видеосъемка во время суда. Разрешить или запретить.
Дарья Трепова не против съемки, Дмитрий Касинцев возражает.
Прокурор долго говорит, ссылается на постановление пленума об открытости и гласности... Но тут же говорит о праве на изображение и наличии среди потерпевших несовершеннолетних. Просит видео и фото запретить.
Потом всех потерпевших опрашивают об их согласии на фото и видео. Кто-то не возражает, кто-то против.
В итоге суд запретил фотовидеофиксацию и трансляцию. Но разрешил фото и видео до начала, в перерывах и после окончания заседания. Но только с согласия того, кого снимают.
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В зал в сопровождении ОМОНа зашла гособвинитель. Двое встали от нее с двух сторон. Следом заходит коллегия.
Заседание началось.
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Как выглядит Дарья Трепова сегодня в суде.
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Шесть конвоиров из МВД расположились вокруг клетки. Еще один пристав и двое омоновцев.
Тем временем Дарья передала адвокату какие-то документы. Конвоир сперва внимательно изучил каждый листок.
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Дарья Трепова уже в «аквариуме» суда. Её все снимают. Она молчала.
Довольно быстро операторов выгоняют.
Сейчас начнется заседание.
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Тем временем в зал пригласили фотографов и операторов.
Пристав обсуждает со слушателями вместимость зала и шутит: «Больше только Олимпийский или Юбилейный».
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Как передает корреспондент «Фонтанки», в суд в качестве слушателей пришла группа поддержки обвиняемых по «политическим» делам - эти же люди, к примеру, ходили на заседания по делу обвиняемой в фейках о российской армии Саши Скочиленко и осужденного за то же священника Иоанна Курмоярова.
В суд пришла девушка в толстовке с надписью «Вечный Владлен» и портретом погибшего. Лицо она скрыла маской. Это Валерия Фомина.
Также в суд пришла Ануш Панина, которую задерживали на Скочиленко. На этот раз она пришла без клоунского носа, обычно он всегда при ней
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Многочисленные журналисты приготовились снимать конвой с Дарьей Треповой. Нашему корреспонденту тоже показалось, что за дверью мелькнула светлая прическа девушки.
Тем временем пресса, слушатели и потерпевшие продолжают прибывать, начало заседания задерживается.
«Там много еще», - обозначила положение дел перед входом в суд сотрудница 2 ЗОВС
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В суд прошёл нарядный мужчина.
«Потерпевший и гражданский истец», — громко обозначил он свою роль.
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Сотрудница суда со списком потерпевших. В нем минимум три страницы. СК сообщал, что всего потерпевших 85.
Судя по всему, в суд пришло довольно много свидетелей по делу. Вероятно, обвинение сегодня не ограничится чтением обвинительного заключения.
Тем временем в суд прибыла адвокат Касинцева. Её имя станет известно после начала процесса.
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Служебный пёсик ждёт, когда позовут обнюхивать очередную порцию вещей пришедших.
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Приставы и полиция дежурят на двух этажах. Один «сторожит» прессу и слушателей, которые пока собираются в специально отведенной для этого зоне на первом этаже. Еще одного пристава посадили следить за подходами к туалетам.
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Касинцев стоит возле гардероба. Известно, что с прессой он не общается. «Фонтанка» предприняла попытку хотя бы узнать, кто его адвокат. Он бросил на корреспондента короткий взгляд и молча отвернулся.
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В суд приехал Дмитрий Касинцев, у которого, по версии следствия, скрывалась Трепова. Он ждал суда под домашним арестом. Молодой человек пришел в маске и запотевших очках. Его пустили без очереди.
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Кстати, других дел, кроме Треповой, в суде сегодня больше нет.
Вообще никаких.
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У входа в суд уже образовалась очередь. Внутрь пускают очень медленно.
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Как передает наш корреспондент, на данный момент возле суда ждут начала процесса порядка 10 журналистов и правозащитник Динар Идрисов. Сам процесс, как ожидается, должен начаться в 14:00.
Дарью Трепову около часа назад доставили в суд из изолятора на Шпалерной. Второй подсудимый, Дмитрий Касинцев, под домашним арестом и должен прибыть в суд в сопровождении сотрудника ФСИН.
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Меры безопасности у входа усиленные.
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Наши корреспонденты уже около суда. Внутри перед началом процесса прошли контртеррористические мероприятия. Их четырехлапый участник с чувством выполненного долга уже пасется на газоне.
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Почему 2 ЗОВС, почему коллегия, чье следствие
Почему 2 ЗОВС, почему коллегия, чье следствие
Дело слушает Второй Западный окружной военный суд (2 ЗОВС), он находится в Москве. Только этот суд рассматривает дела о терроризме, это прямо прописано в УПК. Как и тот факт, что 205 УК РФ слушает только коллегия из трех судей.
Председательствующий судья Жидков проводит в Петербурге выездное заседание на базе 1 ЗОВС на Кирочной. Аналогичная ситуация была с делом о теракте в петербургском метро.
Расследованием дела занимались федералы из ГСУ СК РФ, а представлять обвинение в суде будет Генпрокуратура.
Накануне старта процесса в телеграм-каналах была опубликована информация, очевидно, «слитая» из материалов дела. К примеру, в ней сообщалось, что Трепова по итогам экспертизы была признана вменяемой. Впрочем, разглашение запрещено только на этапе досудебного следствия, которое заканчивается с передачей дела в суд.
Под стражу Трепову поместили в Москве, она содержалась в Лефортово, затем в конце лета ее этапировали в петербургскую «Шпалерку» — изолятор центрального подчинения, бывшая следственная тюрьма КГБ.
В деле больше 60 томов. В каждом из них 250 листов. Это минимум 15 тысяч страниц формата А4 с двух сторон. Следствие закончилось в нетипично короткие сроки. По практике, военные суды выносят приговоры существенно быстрее, чем районные. Не исключено, что новый год Дарья и Дмитрий встретят уже в статусе осужденных.
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Адвокат
Адвокат
Интересы Треповой представляет адвокат Даниил Берман. В СМИ сообщалось, что к нему обратились её родные. Вот примеры его работы по другим делам:
защищает обвиняемого в госизмене журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича;
защищал осужденного на семь лет за военные «фейки» экс-полицейского Сергея Клокова;
представлял интересы редактора Первого канала Марии Овсянниковой;
представлял интересы признанного иноагентом адвоката Ивана Павлова, который, в свою очередь, защищал осужденного за госизмену Ивана Сафронова;
участвовал в процессе по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, представлял интересы его бывшей жены Екатерины Рейферт;
помогал задержанным после акций протеста в поддержку журналиста Ивана Голунова.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.
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Про судью
Про судью
Коллегию по делу Треповой возглавляет Жидков Тимур Георгиевич. Ему 41 год, с 2011 года был судьей в Белогорском гарнизонном военном суде, в 2017 ушел в Дальневосточный окружной военный суд. При обсуждении вопроса о его карьере члены Высшей квалификационной коллегии интересовались, зачем он менял фамилию в 1999 году. Жидков поделился, что после развода родителей взял фамилию матери.
На вопрос о частых поездках за границу кандидат ответил, что бывал в основном в Китае, куда из Амурской области, где он на тот момент работал, попасть очень легко. Во 2 ЗОВСе он недавно, с марта 2022 года. Судя по всему, это первое его «громкое» дело.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.
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Кто такой Касинцев
Кто такой Касинцев
Дмитрию Касинцеву 26 лет. Он приехал в Петербург из Уссурийска примерно шесть лет назад. Окончил в городе университет и магистратуру, подрабатывал репетитором. Отец говорил о нём как о физике-математике. С Треповой он связан через ее мужа Дмитрия, они были однокурсниками.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.
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Кто такая Трепова
Кто такая Трепова
Дарья Трепова родилась в Петербурге в 1997 году. Училась в Пушкине. Сообщалось, что ее отец умер, когда она была школьницей. Мать повторно вышла замуж. Ей 45, судя по открытой информации, работала в компаниях, связанных с виноторговлей. Отчим —
Трепова хорошо училась, была стобалльницей по итогам ЕГЭ по русскому языку. По некоторой информации, после окончания школы поступила в СПбГУ на медицинский факультет, но отчислилась по собственному желанию. Была дизайнером и подрабатывала в магазине винтажной одежды. Сообщалось, что Трепова замужем, но брак якобы фиктивный. Супруг Дмитрий был членом либертарианской партии, задолго до теракта уехал из России.
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Кто такой Татарский
Кто такой Татарский
Настоящее имя Владлена Татарского Максим Фомин, он родился в Макеевке Донецкой области в 1982 году. Сразу после школы пошел работать шахтером. Затем занимался бизнесом, а к событиям 2014 года в Донбассе находился за решеткой по обвинению в ограблении. Колония попала под обстрел, Татарский оказался на свободе и сразу же начал воевать за независимость Донбасса под позывным «Профессор».
До 2017 года Владлен Татарский служил в разведке. Занялся журналистикой. С началом СВО оказался на передовой как независимый военкор. Его каналы в «Телеграме» набирали популярность, к моменту гибели заметки Татарского читали порядка полумиллиона человек.
Большой резонанс вызвало его включение из Георгиевского зала Кремля, где он заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Всё будет, как мы любим». Он также успел написать автобиографию «Бег», ее продолжение «Война» и серию рассказов «Медитация». Подробнее о нем тут, а о его творчестве — тут. Президент Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.
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Про кафе
Про кафе
Общественное пространство, в котором умер Татарский, раньше работало как «Стрит фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Потом здесь начал свою работу дискуссионный клуб «Кибер Z фронта». Он же был и организатором вечера с Татарским. Как анонсировалось, журналист должен был рассказать об особенностях репортажей из горячих точек.
После теракта на месте образовался стихийный мемориал. Сюда же несли цветы после смерти Пригожина. Подробная история заведения — по ссылке.
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Сроки и колония
Сроки и колония
Треповой вменяют теракт, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств организованной группой, а также получение поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления.
За теракт предусмотрено от 15 лет до пожизненного лишения свободы, но эта верхняя мера на женщин не распространяется. Также невозможно условное наказание или срок ниже низшего предела. Рассмотрение дела в особом порядке, когда подсудимый полностью признал вину и просит суд не исследовать доказательства, также нормами УПК в случае с терактами исключено.
Теоретически, кто-то из сторон может просить о рассмотрении дела в закрытом режиме, но для этого нужны основания. Решение принимает суд.
В конце 2018 года в России был принят закон, по которому часть срока за терроризм осужденный должен провести в тюрьме, а не в колонии. Но женских тюрем в России нет. Как и в случае с пожизненным сроком, режим исправительного учреждения для преступницы должен быть мягче. К примеру, приговоренная за теракт в петербургском метро Шохиста Каримова отбывает срок в 19 лет в ИК-1 Владимирской области, Головино. В ней есть отряд строгих условий содержания.
Трепова сотрудничала со следствием и говорила, что «безумно сожалеет». Раскаяние и сотрудничество учитываются при вынесении приговора как смягчающие обстоятельства.
Касинцеву вменили сперва несообщение о преступлении, но позже ужесточили до укрывательства. Статья всё же не тяжкая, до двух лет, поэтому он под домашним арестом. Судят его вместе с Треповой.
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.
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Обстоятельства
Обстоятельства
*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов.
2 апреля 2023 года Татарский проводил встречу в дискуссионном клубе «Кибер Z фронт» на Университетской набережной. На тот момент еще длинноволосая Дарья Трепова встала, представилась Настей и объяснила, что она художница. Военкору девушка сделала в подарок статуэтку с изображением журналиста. С разрешения Татарского, она сходила за ней в гардероб и передала коробку лично в руки. Он попросил ее далеко не уходить и занять место в первом ряду. После распаковки подарка звучали шутки, что не похож, а за ними — взрыв. Татарский погиб на месте, пострадали 52 человека, многие серьезно. Подробнее о тех, кто пришел на встречу и пострадал, здесь.
Трепова вышла из кафе со всеми, кто был в состоянии его покинуть. Судя по кадрам, у нее была легкая контузия. В суматохе девушка скрылась, затем обрезала волосы, переоделась и собиралась выезжать в Узбекистан. Нашла временное убежище в огромном жилом комплексе на севере Петербурга. Дал ей его приятель, Дмитрий Касинцев. Сообщалось, что он дважды отрицал нахождение Треповой в его квартире. По некоторым данным, жилье молодой человек сдавал. Обыск и задержание состоялись ранним утром 3 апреля.
При первых допросах девушка утверждала, что не знала о взрывчатке. Не отрицала кураторство, но думала, что передает Татарскому статуэтку с устройством слежения. Глава СК Александр Бастрыкин летом сообщал в интервью, что следствию удалось доказать надуманность утверждений о неведении Треповой.
В розыске гражданин Украины Юрий Денисов* и журналист Роман Попков*. По версии следствия, первый передал Дарье СВУ через экспресс-доставку, а второй руководил общей подготовкой теракта. Попков свою причастность отрицал.
Также ФСБ сообщала, что свою роль в теракте сыграли и руководители ФБК ** Леонид Волков*** и Иван Жданов*** — они якобы призывали вести подрывную деятельность с целью изменения конституционного строя России «любыми доступными способами».
* Физические лица, внесенные в перечень террористов.
** Запрещенная организация, признанная Минюстом иноагентом
*** Физическое лицо, признанное Минюстом иноагентом
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