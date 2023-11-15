Один из потерпевших скончался: как судят Трепову* за взрыв военкора Татарского

И снова нарядный мужчина в костюме с бабочкой (фото мы давали ниже) обращается к суду.

Он желает давать показания, потому что «все видел».

Судья тяжело вздыхает и на попытку потерпевшего представиться отвечает: «Мы с вами знакомы».