Распускал руки и забрал ключи. К сибирячке в «Лексус» подсел незнакомец и устроил ей скандал — видео

В Новосибирске на улице Гоголя к владелице автомобиля Lexus подсел незнакомый мужчина и устроил скандал. По словам девушки, он не хотел выходить из машины, ругался, распускал руки и что-то искал в карманах.
Пострадавшая Анастасия рассказала НГС, что инцидент произошел сегодня, 15 ноября, примерно в 8:30. Девушка припарковала машину и пошла в заведение забрать еду. Примерно через 10 минут она вышла из здания и пошла обратно к машине.
— Открываю машину, сажусь, двери у меня не сразу закрываются, начинаю ставить кофе, а ко мне на переднее сидение садится неизвестный мужчина. Я попросила выйти, а он начал распускать руки, искать что-то в карманах, я быстро взяла сумку, телефон, заглушила машину и выбежала, — говорит Анастасия.
Анастасия говорит, что мужчина начал кричать, называть ее Юлей, говорить, что она его кинула, и стал обвинять ее в том, что она «устраивает концерт». Когда Анастасия вышла из машины, мужчина так и остался сидеть в автомобили, случайные прохожие пытались поговорить с незнакомцем, но тот не реагировал.
Спустя несколько минут Анастасия сказала, что вызывает полицию, неизвестный начал выходить и прихватил с собой ключи от квартиры девушки, которые лежали на сидении.
— Он забрал ключи, я просила их вернуть. Так мы дошли до другой улицы вместе с прохожими, я выхватывала ключи, он их удерживал. Все-таки смогла забрать их, села в машину, закрылась и уехала, — говорит Анастасия.
Девушка отмечает, что обратилась в полицию по телефону, чтобы зафиксировать данный факт, а вечером собирается написать заявление в полицию.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Недавно в Новосибирске молодая пара не заперла на ночь дверь, к ним в квартиру зашла незнакомая девушка и легла в постель. О ситуации пара заявила публично в соцсетях, а незнакомка объяснила, почему так произошло.