Распускал руки и забрал ключи. К сибирячке в «Лексус» подсел незнакомец и устроил ей скандал — видео

Анастасия говорит, что мужчина начал кричать, называть ее Юлей, говорить, что она его кинула, и стал обвинять ее в том, что она «устраивает концерт». Когда Анастасия вышла из машины, мужчина так и остался сидеть в автомобили, случайные прохожие пытались поговорить с незнакомцем, но тот не реагировал.