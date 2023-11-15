В подвале плотное задымление: подробности пожара в новосибирском здании, где расположены Центральный суд и школа

Стали известны подробности пожара в здании, где располагаются Центральный районный суд и Русская классическая школа. В подвале было плотное задымление, горят деревянная конструкция, бумага и обшивка кабинета.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, на сообщение о задымлении в четырехэтажном здании на улице Максима Горького, 89 пожарные среагировали в 11:07, через две минуты первые спасатели были на месте.
— По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались 165 человек, из них 91 ребенок. Информация о пострадавших не поступала. В настоящий момент для беспрепятственной работы по ликвидации пожара перекрыты улицы Максима Горького и Каменская, — сообщили в пресс-службе.
Как сообщил источник НГС, пожар начался в подвале под Русской классической школой, так как в здании два собственника и второй этаж в левой части здания сдают школе раннего развития. НГС связался с представителем организации, там сообщили, что пожар произошел не у них и стоит обратиться в суд.
— Возгорание произошло в другой части здания, которая принадлежит сторонней организации, располагающейся в этом же здании, что и Центральный районный суд города Новосибирска, — сообщил НГС председатель суда.
Недавно в новосибирском конном клубе «Подворье» произошел пожар, из-за возгорания погибли 17 лошадей.