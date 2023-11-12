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«Газом воняло на всю улицу»: в Новосибирске на заправке от автобуса шел странный дым — это мог быть метан

Инцидент попал на видео

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Такую картину заснял очевидец

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Житель Новосибирска заявил, что на заправке «Газпрома» на улице Первомайской из автобуса № 64 исходил пар, похожий на метан. Инцидент произошел в субботу, 11 ноября, вечером. По словам подписчика группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», АЗС на время закрыли.

— Автобус там стоял долго, ждали, пока весь газ выйдет из баллона поврежденного. Газом воняло на всю улицу. Весь салон в тумане, вонь газа подтвердили жители микрорайона Весеннего, — рассказал подписчик «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Корреспондент НГС позвонил на горячую линию заправок «Газпром», там объяснили, что комментарий смогут дать 12 ноября. НГС также направил запрос в мэрию Новосибирска.

На этой неделе в Новосибирске проверили троллейбус № 2, пассажирка которого 2 ноября сообщила о том, что в салоне ее ударило током. Нарушений в его работе не обнаружили.

МетанАвтобусЗаправкаНовосибирск
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