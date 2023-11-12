«Газом воняло на всю улицу»: в Новосибирске на заправке от автобуса шел странный дым — это мог быть метан

Житель Новосибирска заявил, что на заправке «Газпрома» на улице Первомайской из автобуса
— Автобус там стоял долго, ждали, пока весь газ выйдет из баллона поврежденного. Газом воняло на всю улицу. Весь салон в тумане, вонь газа подтвердили жители микрорайона Весеннего, — рассказал подписчик «АСТ-54».
Корреспондент НГС позвонил на горячую линию заправок «Газпром», там объяснили, что комментарий смогут дать 12 ноября. НГС также направил запрос в мэрию Новосибирска.
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