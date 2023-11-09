Каталась на «ватрушке» и врезалась в столб: 11-летняя девочка погибла в Алтайском крае

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла, катаясь на ватрушке. Как рассказали в СК региона, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
— По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на «ватрушке» занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки, — рассказали в пресс-службе СК по Алтайскому краю.
От полученных травм ребенок скончался. Следователи проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс следственных действий, выясняются обстоятельства.
В Новосибирске в октябре 15-летний мальчик упал с высоты, и ему длительное время не вызывали скорую. Трагедия произошла в детском доме.