«С мыслями собраться не могу»: отец 23-летней студентки Веры Пехтелевой из Кемерова сообщил, что убийца его дочери помилован

— Да, это всё правда. Я пока не знаю, как комментировать, в машине сижу, с мыслями собраться не могу, — сказал Пехтелев.

Он добавил, что последние полгода пытался узнать, где находится осужденный за убийство его дочери Канюс, и только сегодня смог получить ответ на этот вопрос.



Согласно ответу прокуратуры, который получил Евгений Пехтелев, Канюса помиловали еще в апреле 2023 года, судимость с него была снята в июле. Также отмечается, что в Ростовской области, куда, как думали близкие погибшей девушки, этапировали молодого человека, он наказание не отбывал. Где находится сейчас убийца Веры — органам ФСИН неизвестно.