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Два автомобиля столкнулись на Родниках — от удара один из них отлетел на тротуар и сбил пешехода. Видео ДТП

На месте аварии образовался затор

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Авария произошла около дома по улице Мясниковой

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В Новосибирске на территории жилмассива Родники столкнулись два автомобиля. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», от удара один из них съехал с дороги на тротуар и сбил пешехода.

В сообщении указано, что авария произошла около дома №10 по улице Мясниковой. В телеграм-канале опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В ДТП пострадали два человека

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге и врезается в машину на перекрестке. После столкновения один из участников ДТП отлетел в сторону тротуара и сбил человека. Как рассказал НГС местный житель, на месте аварии находятся пожарная машина, автомобили скорой помощи и ГИБДД.

На месте аварии находятся пожарная машина, автомобили скорой помощи и ГИБДД.

На месте аварии находятся пожарная машина, автомобили скорой помощи и ГИБДД.

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты сообщили, что в ДТП участвовали автомобили «Тойота Суцид» и «Мерседес».

По предварительным данным ведомства, авария произошла в 16:30 часов. Автомобиль «Тойота» выезжал с прилегающей территории и, не предоставив преимущество в движении, в пути столкнулся с «Мерседесом». После этого «Тойота» опрокинулась и наехала на пешехода, который был на тротуаре. Авария произошла напротив дома №8 по улице Мясниковой.

— В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Тойота — мужчина на внешний вид 50 лет; пешеход-мужчина 1945 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии затруднено движение

На месте аварии затруднено движение

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Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на месте аварии затруднено движение. Дорога окрасилась в желтый цвет.

Накануне в Искитимском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода. В результате аварии последний погиб.

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