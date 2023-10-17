Два автомобиля столкнулись на Родниках — от удара один из них отлетел на тротуар и сбил пешехода. Видео ДТП

В Новосибирске на территории жилмассива Родники столкнулись два автомобиля. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», от удара один из них съехал с дороги на тротуар и сбил пешехода.
В сообщении указано, что авария произошла около дома №10 по улице Мясниковой. В телеграм-канале опубликовали видео дорожно-транспортного происшествия.
На кадрах видно, как автомобиль едет по дороге и врезается в машину на перекрестке. После столкновения один из участников ДТП отлетел в сторону тротуара и сбил человека. Как рассказал НГС местный житель, на месте аварии находятся пожарная машина, автомобили скорой помощи и ГИБДД.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. Специалисты сообщили, что в ДТП участвовали автомобили «Тойота Суцид» и «Мерседес».
По предварительным данным ведомства, авария произошла в 16:30 часов. Автомобиль «Тойота» выезжал с прилегающей территории и, не предоставив преимущество в движении, в пути столкнулся с «Мерседесом». После этого «Тойота» опрокинулась и наехала на пешехода, который был на тротуаре. Авария произошла напротив дома №8 по улице Мясниковой.
— В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Тойота — мужчина на внешний вид 50 лет; пешеход-мужчина 1945 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.
Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на месте аварии затруднено движение. Дорога окрасилась в желтый цвет.
Накануне в Искитимском районе несовершеннолетний мотоциклист сбил пешехода. В результате аварии последний погиб.