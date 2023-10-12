Стоит в поле уже месяц: работники колхоза начали пахать землю вокруг самолета «Уральских авиалиний», севшего в пшеницу

На поле в Убинском районе Новосибирской области, где экстренно приземлился самолет, начали вспахивать землю.
Как сообщил НГС глава Убинского района Олег Конюк, работы в поле начались вчера недалеко от самолета:
— Я позвонил в «Уральские авиалинии», попросил их связаться с Александром Николаевичем (директором колхоза имени Ленина, — Прим. ред.), сказал, что нужно пахать поле. Они тут же связались с директором и договорились оставить 42 га, можно сказать взлетную полосу.
Как рассказал НГС источник знакомый с ситуацией, работы в итоге остановили, чтобы не вспахать много. Это было решено после того, как с директором связались представители авиакомпании.
НГС также обратился с запросом в авиакомпанию.
Ранее стало известно, что колхоз имени Ленина и авиакомпания «Уральские авиалинии» договорились о компенсации в 200 тысяч рублей, но ущерб может возрасти.
Самолет приземлился в поле 12 сентября. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров (23 из них — дети, в том числе двое младенцев) и шесть членов экипажа. Прочитайте всё, что сказал о происшествии глава авиакомпании.
На месте посадки самолета и в пункте временного размещения побывала журналист НГС. Недавно появились кадры, на которых видно, как чинят самолет. В авиакомпании сообщили, что хотят убрать кресла, чтобы облегчить борт перед взлетом.
После посадки самолета в поле история начала обрастать многочисленными версиями. Источник НГС поделился мнением, почему пилоты решили, что им непременно хватит топлива долететь до Новосибирска, и почему горючего всё-таки не хватило.
Всю информацию о происшествии мы собрали в одном сюжете.