Стоит в поле уже месяц: работники колхоза начали пахать землю вокруг самолета «Уральских авиалиний», севшего в пшеницу

— Я позвонил в «Уральские авиалинии», попросил их связаться с Александром Николаевичем (директором колхоза имени Ленина, — Прим. ред.), сказал, что нужно пахать поле. Они тут же связались с директором и договорились оставить 42 га, можно сказать взлетную полосу.

