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Второй случай за неделю: заряжающийся телефон взорвался у жительницы Новосибирска

Инцидент произошел в квартире на улице Королева

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Происшествие произошло, когда женщина и ее дети спали

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Жительница Новосибирска сообщила, что у нее взорвался телефон, который стоял на зарядке. По словам сибирячки, инцидент произошел в квартире дома №10/1 на улице Королева, когда она и ее два ребенка спали. Фото поврежденного устройства женщина опубликовала в телеграмм-канале «АСТ-54».

— Шёл едкий дым, плавился пластик, — говорится в посте.

Похожий случай произошел 1 октября в Кочковском районе. 9-летний мальчик поставил телефон на зарядку рядом с кроватью и уснул. Ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас. В результате ребенок получил ожоги 1 и 2 степени.

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