Второй случай за неделю: заряжающийся телефон взорвался у жительницы Новосибирска

— Шёл едкий дым, плавился пластик, — говорится в посте.



Похожий случай произошел 1 октября в Кочковском районе. 9-летний мальчик поставил телефон на зарядку рядом с кроватью и уснул. Ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас. В результате ребенок получил ожоги 1 и 2 степени.

