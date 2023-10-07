Второй случай за неделю: заряжающийся телефон взорвался у жительницы Новосибирска

Жительница Новосибирска сообщила, что у нее взорвался телефон, который стоял на зарядке. По словам сибирячки, инцидент произошел в квартире дома №10/1 на улице Королева, когда она и ее два ребенка спали. Фото поврежденного устройства женщина опубликовала в телеграмм-канале «АСТ-54».
— Шёл едкий дым, плавился пластик, — говорится в посте.
Похожий случай произошел 1 октября в Кочковском районе. 9-летний мальчик поставил телефон на зарядку рядом с кроватью и уснул. Ночью зарядка воспламенилась, огонь перекинулся на матрас. В результате ребенок получил ожоги 1 и 2 степени.