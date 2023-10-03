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В Новосибирской области пропал мужчина — его ищут больше месяца

Сибиряк исчез в Татарском районе

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Его местонахождение неизвестно с 30 августа

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В Татарском районе Новосибирской области пропал 61-летний Игорь Завалыхин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 30 августа.

Приметы Игоря: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные с проседью, глаза карие. Во что был одет в день пропажи, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске завершили поиски 15-летней девушки. Ее местонахождение было неизвестно с 30 августа.

Пропал мужчинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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