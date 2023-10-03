В Новосибирской области пропал мужчина — его ищут больше месяца

В Татарском районе Новосибирской области пропал 61-летний Игорь Завалыхин. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 30 августа.
Приметы Игоря: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные с проседью, глаза карие. Во что был одет в день пропажи, неизвестно.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Ранее в Новосибирске завершили поиски 15-летней девушки. Ее местонахождение было неизвестно с 30 августа.