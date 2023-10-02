Сотрудников Новосибирского военного училища перепугал музейный экспонат — на место вызвали Росгвардию

В Новосибирском высшем военно командном училище нашли подозрительный предмет с проводами. Он был похож на взрывное устройство. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в отделе ГО и ЧС Советского района.
Инцидент произошел 26 сентября, тогда находку обнаружили рядом с кабинетом музея.
— Всех оповестили, что рядом с кабинетом лежит предмет, похожий на взрывное устройство с проводами. Когда приехали сотрудники Росгвардии, то выяснили, что это музейный экземпляр. Муляж взрывного устройства был в кабинете, но кто-то его вынес и положил рядом с дверью, — сообщили в отделе ГО и ЧС района.
В ноябре в Новосибирске из торговых центров массово эвакуировали людей. Тогда, по словам источников, поступали сообщения о минированиях объектов.