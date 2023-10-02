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Сотрудников Новосибирского военного училища перепугал музейный экспонат — на место вызвали Росгвардию

Предмет, похожий на взрывное устройство, лежал рядом с кабинетом музея

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Музей находится в одном из кабинетов училища

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В Новосибирском высшем военно командном училище нашли подозрительный предмет с проводами. Он был похож на взрывное устройство. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в отделе ГО и ЧС Советского района.

Инцидент произошел 26 сентября, тогда находку обнаружили рядом с кабинетом музея.

— Всех оповестили, что рядом с кабинетом лежит предмет, похожий на взрывное устройство с проводами. Когда приехали сотрудники Росгвардии, то выяснили, что это музейный экземпляр. Муляж взрывного устройства был в кабинете, но кто-то его вынес и положил рядом с дверью, — сообщили в отделе ГО и ЧС района.

В ноябре в Новосибирске из торговых центров массово эвакуировали людей. Тогда, по словам источников, поступали сообщения о минированиях объектов.

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