«Запредельный идиотизм»: в Севастополе детей выгнали из убежища во время воздушной тревоги

Вечером 25 сентября, когда в Севастополе звучала воздушная тревога, детей выгнали из бомбоубежища, расположенного во Дворце культуры рыбаков. Как сообщают местные жители в пабликах, ребята из танцевального ансамбля «Атлантика» репетировали, когда на улице раздался вой сирен.
Вместе с родителями дети, прямо как по инструкции, пошли в ближайшее бомбоубежище. Но их в него не пустили. На входе мужчина заявил, что вход разрешен только сотрудникам, сославшись на указ главного инженера. Оставшимся на улице ребятам он предложил пойти прятаться в свой двор.
Видеозапись с ситуацией в Севастополе распространилась сегодня в нескольких телеграм-каналах.
На ситуацию местные жители пожаловались в чат-бот губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Тот назвал произошедшее «запредельным идиотизмом».
— Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия, — запредельный идиотизм либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко, — написал глава Севастополя.
Также Михаил Развожаев напомнил порядок действий на случай сирены. Первым делом, по его словам, необходимо позвонить в свою управляющую компанию или районную администрацию, чтобы узнать расположение ближайшего укрытия, после чего идти туда. Также губернатор Севастополя отметил, что нужно заранее обсудить со старшим по дому, сможет ли он открыть временное убежище, и посоветовал не идти во временное укрытие, не зная, у кого сейчас ключи от него.