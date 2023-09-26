«Запредельный идиотизм»: в Севастополе детей выгнали из убежища во время воздушной тревоги

Также Михаил Развожаев напомнил порядок действий на случай сирены. Первым делом, по его словам, необходимо позвонить в свою управляющую компанию или районную администрацию, чтобы узнать расположение ближайшего укрытия, после чего идти туда. Также губернатор Севастополя отметил, что нужно заранее обсудить со старшим по дому, сможет ли он открыть временное убежище, и посоветовал не идти во временное укрытие, не зная, у кого сейчас ключи от него.

