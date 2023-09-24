«От удара отбросило в кювет»: стали известны подробности аварии на Гусинобродском тракте под Новосибирском

С их стороны в машине было вроде как два человека. Муж и жена, насколько известно. За рулем был мужчина, в более хорошем состоянии, нежели его жена. В горбольнице его жена была полностью вся перебинтована, — сообщил Михаил.



Ранее в Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись четыре автомобиля.

