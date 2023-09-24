«От удара отбросило в кювет»: стали известны подробности аварии на Гусинобродском тракте под Новосибирском

Стали известны подробности аварии, которая произошла в ночь с 23 на 24 сентября под Новосибирском недалеко от села Гусиный Брод. После столкновения одну из машин выбросило в кювет, вторая также получила серьезные повреждения. Как рассказал НГС Михаил, сын одного из пострадавших, авария произошла из-за встречной машины.
— Родственники ехали с дачи по трассе на Гусином Броду. Насколько я понял, там на участке проводятся ремонтные работы и на встречку выезжает автомобиль на высокой скорости, не убедившись в том, что всё безопасно и можно выезжать. В итоге происходит авария, где наш автомобиль с 4 людьми вылетает в кювет, — пояснил сибиряк.
Как отметил Михаил, его родных спасли ремни безопасности. Сейчас трое из четырех человек, которые были в машине, находятся в больнице.
— С нашей стороны три человека в максимально тяжелом состоянии, госпитализированы и лежат в реанимационной. С четвертым человеком — это мой отец, более всё легче. Болевой шок по сей момент, сильные ушибы, без переломов и подобного. От госпитализации отказался, сейчас лежит дома, — отметил мужчина.
По словам Михаила, во втором автомобиле было два человека. Они оба находятся в больнице.
С их стороны в машине было вроде как два человека. Муж и жена, насколько известно. За рулем был мужчина, в более хорошем состоянии, нежели его жена. В горбольнице его жена была полностью вся перебинтована, — сообщил Михаил.
Ранее в Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись четыре автомобиля.