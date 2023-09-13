«Тушили водители»: мотоцикл врезался в автомобиль и загорелся в Новосибирске — видео с места ДТП

Вечером 13 сентября в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщил редакции читатель НГС, мотоцикл врезался в автомобиль на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. В результате аварии техника загорелась.
— Пожар потушили проезжающие водители, — рассказал читатель НГС.
По его наблюдениям, на месте аварии находятся как минимум две машины скорой помощи, в одну из которых поместили водителя мотоцикла, во вторую — людей, которые находились в автомобиле. Последних увезли с места аварии.
— ДПС огораживают место аварии, — уточняет читатель.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.
11 сентября в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. На месте ДТП заметили пожарных.