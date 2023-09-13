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«Тушили водители»: мотоцикл врезался в автомобиль и загорелся в Новосибирске — видео с места ДТП

На месте аварии находится скорая

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По словам очевидца, пожар на дороге потушили водители автомобилей

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Вечером 13 сентября в Новосибирске произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщил редакции читатель НГС, мотоцикл врезался в автомобиль на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова. В результате аварии техника загорелась.

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На месте аварии находятся как минимум две машины скорой помощи

Видео: Читатель НГС

— Пожар потушили проезжающие водители, — рассказал читатель НГС.

По его наблюдениям, на месте аварии находятся как минимум две машины скорой помощи, в одну из которых поместили водителя мотоцикла, во вторую — людей, которые находились в автомобиле. Последних увезли с места аварии.

На месте аварии находится ДПС

На месте аварии находится ДПС

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— ДПС огораживают место аварии, — уточняет читатель.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

11 сентября в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля. На месте ДТП заметили пожарных.

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