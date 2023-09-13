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«Судя по всему, брату дали что-то выпить». История белоруса, который попал в Москве в рабство и смог сбежать

Он больше двух месяцев находился в неволе

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Сестра пропавшего в Москве белоруса рассказала, как он спасся из рабства

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Несколько недель назад 42-летний Владимир Кливник отправился из родного белорусского города Гомеля в Москву. Хотел заработать и попробовать начать в столице России новую жизнь. Он был простым работягой, который жил на получки с шабашек.

Владимир некоторое время работал на стройке в Москве, но в июле решил вернуться в Белоруссию. Правда, из России он так и не выехал. Близкие долгое время были уверены, что родного человека либо взяли в рабство, либо продали на органы.

Одна из тех, кто видел Кливника перед исчезновением, — его сестра Наталья. Она отправила Владимира вместе с другом на такси до автовокзала. Мужчины выпили, после чего белорусу стало плохо, и он отказался ехать на автобусе до родного Гомеля. В этот момент к нему подошли какие-то люди и предложили доехать до Белоруссии на машине.

После этого Владимир уехал на такси в неизвестном направлении. Два месяца никто не знал, где он.

В Москве распространено рабство

Наша коллега, корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими пропавшего белоруса и узнала, как его удалось найти.

— Брата нашли в рабочем доме. Я даже не могла представить, что рабство в Москве так распространено. Там находились несколько десятков человек. Если бы им хотя бы позвонить давали. Некоторые родственники с инфарктом слегли, — рассказала MSK1.RU Наталья, сестра пропавшего белоруса.

Брата Натальи искали по всей Москве около двух месяцев

Брата Натальи искали по всей Москве около двух месяцев

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По словам сестры Владимира, за время поисков брата она узнала, что в рабочие дома попадают абсолютно разные люди: одни пытаются заработать хотя бы копейку, поэтому добровольно идут в рабочие дома, другие попадают туда насильно с помощью обмана.

— Таких историй, как случилась у нас, море. Никто ничего не делает — кто-то кормится за счет простых работяг. Володя хотел сбежать. За всё время, что брат находился в рабочем доме, он ни с кем не общался — в основном присматривался и пытался понять, как бы ему позвонить, — уточнила Наталья.

Женщина добавила, что в рабочем доме происходили настоящие ужасы: мужчин насиловали и постоянно избивали. Чтобы не нарваться на неприятности, Владимир старался казаться незаметным.

— Он спокойно себя вел, но видел, как там избивают, как «юбки парням надевают» (на жаргоне — изнасилование или мужеложство. — Прим. ред.), унижая таким образом. У них повар есть, она варит еду на 30–40 человек, хочет уйти, но не может — ей попросту не выдают зарплату, — добавила сестра побывавшего в рабстве белоруса.

Используют живодерские методы

Люди, которые живут в рабочем доме, находятся там не постоянно. Их вывозят на строительные объекты, где они работают либо бесплатно, либо за копейки.

— Из рабочего дома людей вывозят на электричках в сопровождении кураторов, — вспомнила рассказ брата Наталья. — Наверное, они могли незаметно выйти на какой-нибудь станции, но если кто-то сбегал и его потом находили, то после происходил настоящий кошмар. Таких людей очень жестоко наказывали.

Владимиру удалось найти телефон и связаться со своей сестрой. Он рассказал, что с автовокзала его увезли в сторону Теплого Стана. А потом больше двух месяцев он жил в трехэтажном кирпичном доме. Спасти его удалось благодаря связям Натальи в МВД.

— Володя позвонил, я у него спросила: «Где ты?», на что брат ответил: «Я тебе вечером скажу адрес». Он мне назвал метро. Оперативники уже ждали его звонка. В тот день кураторы повезли Володю на машине до места работы, — рассказала Наталья.

Дали что-то выпить

Наталья рассказала, что за время поисков Владимира столкнулась с разным отношением со стороны сотрудников правоохранительных органов: по ее словам, в прокуратуре ей не поставили штамп на заявлении о пропаже человека, в МВД Белоруссии не объяснили, на каком этапе находится расследование. В итоге спасение близкого человека ей пришлось брать в свои руки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последние кадры, на которых Владимир садится в машину после того, как ему дали выпить алкоголь с неизвестным веществом

Видео: предоставлено героиней материала

— Я везде писала, писала и писала, а потом мне сказали, что это бесполезно. Сотрудники МВД объяснили, что не всё так просто. Только тогда я успокоилась. Оказалось, рабочим домом управляют настоящие профессионалы, а схема у них давно отлаженная, — уточнила Наталья.

Как не попасть в рабство?

Мы связались с сотрудником организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива». Сестра Владимира также обращалась к ним, чтобы найти брата.

— Мы не принимали участия в его спасении, он сам сбежал. Но мы всё равно хотим выйти на таксиста, который его подвозил до этого рабочего дома. Скорее всего, он тоже задействован в схеме. Рабочие дома, где оказался Владимир, нелегальны, поэтому у них нет ни юридического адреса, ни налогов, — рассказал сотрудник «Альтернативы».

Волонтер организации рассказал, как не оказаться в рабочем доме.

— Самое главное правило — это ваша собственная собранность и сосредоточенность в местах большого скопления людей. Помните, что растерянность и невнимательность превращают в потенциальную жертву вора или же привлекают к вам людей с разного рода «помощью» и предложениями. Именно это зачастую первый шаг к вербовке. Важно, чтобы у вас были с собой копии самых необходимых документов, — рассказал волонтер.

Важно, чтобы кто-то из друзей или близких знал о том, где вы находитесь. При этом необходимо наизусть выучить адрес и номер телефона человека, которому можно позвонить в экстренной ситуации.

— Ни в коем случае не соглашайтесь на работу или другое сотрудничество. Вокзалы, разного рода станции и остановки — точно не место для удачного трудоустройства. Если вы оказались в рабстве, а с полицией и близкими связаться не удалось, то попробуйте обратиться за помощью к людям. Например, семейной паре, которая тоже может быть в рабочем доме, — добавил специалист.

По словам трудового юриста Дмитрия Кофанова, трудовое рабство незаконно.

— Это ужасно, таких людей даже работодателями невозможно назвать. Это всё, конечно, незаконно, — сказал юрист.

Если организаторов рабочего дома поймают, то сотрудники правоохранительных органов могут предъявить им нарушение статьи 127.2 УК РФ. Максимальное наказание за нарушение этой статьи — лишение свободы до 10 лет.

Редакция MSK1.RU направила официальные запросы в МВД Белоруссии и прокуратуру по городу Москве, чтобы уточнить, как они вели поиски пропавшего Владимира Кливника.

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