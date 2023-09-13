«Судя по всему, брату дали что-то выпить». История белоруса, который попал в Москве в рабство и смог сбежать

После этого Владимир уехал на такси в неизвестном направлении. Два месяца никто не знал, где он.

В Москве распространено рабство

Наша коллега, корреспондент MSK1.RU поговорила с близкими пропавшего белоруса и узнала, как его удалось найти.

— Брата нашли в рабочем доме. Я даже не могла представить, что рабство в Москве так распространено. Там находились несколько десятков человек. Если бы им хотя бы позвонить давали. Некоторые родственники с инфарктом слегли, — рассказала MSK1.RU Наталья, сестра пропавшего белоруса.