Взрывы в Заводском районе Кемерова: трансляция с места мощного пожара на пироскладе

Официальное сообщение от пожарного с места событий. Публикуем полную речь спасателя:

— В районе пяти часов вечера сегодня поступило сообщение о возгорании по адресу Терешковой, 41/5 — на складе пиротехнических изделий. На момент прибытия отделений склад горел по всей площади. Произошло обрушение перекрытия вследствие взрыва пиротехнических изделий. Работали по рангу № 2 . Девять отделений на основных пожарных автомобилях, две автолестницы. Также автомобили штабные. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов пожара. Информации о пострадавших нет. Спасен склад размером 20 на 70, а также котельная, от которой происходило отопление данного пиротехнического склада, — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Мамеко.