Взрывы в Заводском районе Кемерова: трансляция с места мощного пожара на пироскладе

По адресу сгоревшего здания, судя по данным онлайн-карт, никакого хранилища пиротехники не числилось.
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Если только сейчас зашли в социальные сети и испугались, что же такое происходит в Кемерове. Тише, вот вам фоторепортаж с места событий, а всю актуальную информацию читайте в нашей онлайн-трансляции.
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Бесстрашные кемеровские подростки. Сейчас залпов, конечно, уже не слышно, но еще полчаса назад ситуация выглядела так:
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Держим в курсе событий. Возгорание потушено, мэр города Дмитрий Анисимов благополучно уехал. Пожарные машины еще стоят, а вот кареты скорой помощи были отозваны.
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В это время наши читатели продолжают присылать нам кадры с пожара. Благодарим!
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Пожар ликвидирован!
Официальное сообщение от пожарного с места событий. Публикуем полную речь спасателя:
— В районе пяти часов вечера сегодня поступило сообщение о возгорании по адресу Терешковой, 41/5 — на складе пиротехнических изделий. На момент прибытия отделений склад горел по всей площади. Произошло обрушение перекрытия вследствие взрыва пиротехнических изделий. Работали по рангу
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Официальное заявление с места событий
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Пожар вблизи. Люди не понимают, что происходит, и прячутся. Смотрите нашу онлайн-трансляцию и будьте в курсе всех событий.
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Правоохранительные органы пока не сообщали о начале проверок или возбуждении дел по факту пожара. Ситуация держится на контроле.
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Возле горящего здания, как передает наш корреспондент, стоят несколько карет скорой помощи. Информации по возможным пострадавшим так и не поступало.
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Дороги рядом со зданием перекрыты. МЧС Кузбасса опубликовало первое видео, что происходит за ограждениями.
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На место пожара приехал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.
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Возгорание ликвидировано
В пресс-службе главка МЧС Кузбасса NGS42.RU сообщили, что возгорание ликвидировано, спасатели проводят проливку и разведку помещений.
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Очевидцы публикуют видео и фотографии пожара в социальных сетях. Столб дыма поднимается всё выше.
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Первые кадры от нашего корреспондента с места происшествия. По словам некоторых очевидцев, также рядом со зданием сгорел и автомобиль.
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Читатели NGS42.RU прислали кадры возгорания. На видео ниже видно, что вся продукция, хранящаяся на складе, начала взрываться. Гул и треск слышны во многих частях города.
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Спасатели пока не могут зайти в частично обрушившееся здание, чтобы узнать, был ли там кто-то на момент возгорания. Источник в экстренных службах сообщил, что сотрудники МЧС пока занимаются тушением конструкции.
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Присылайте кадры с пожаром нам, а мы их опубликуем! Почта редакции:
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Стало известно, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. И наконец МЧС Кузбасса подтвердило, что тушит именно хранилище с взрывоопасными изделиями.
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Площадь пожара
По предварительным данным, площадь возгорания составила около
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Столб дыма виден из разных уголков областной столицы. Пожарные продолжают тушить возгорание в Заводском районе.
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Локализация пожара
По данным главка МЧС, сигнал о пожаре был получен в 17:00, на место сразу выехала почти дюжина машин спасателей, на месте работают более 30 пожарных. На данный момент пожар локализован.
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Как стало известно нашей редакции, здание, где находилось хранилище фейерверков, частично обрушилось.
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О пострадавших
В правоохранительных органах пока нет информации о погибших или пострадавших в результате пожара.
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МЧС Кузбасса уже подтвердило NGS42.RU, что в одном из зданий Кемерова начался крупный пожар. Сейчас возгорание пытаются потушить 11 единиц техники.
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