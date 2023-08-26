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СрочноПожар на складе пиротехники: онлайн-трансляция
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Взрывы в Заводском районе Кемерова: трансляция с места мощного пожара на пироскладе

Здание уже частично обрушилось, но продолжает гореть

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В областной столице Кузбасса начался крупный пожар на складе с пиротехникой. На место для тушения уже выехали пожарные. Публикуем подробности случившегося в режиме онлайн.

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По адресу сгоревшего здания, судя по данным онлайн-карт, никакого хранилища пиротехники не числилось.

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Если только сейчас зашли в социальные сети и испугались, что же такое происходит в Кемерове. Тише, вот вам фоторепортаж с места событий, а всю актуальную информацию читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Бесстрашные кемеровские подростки. Сейчас залпов, конечно, уже не слышно, но еще полчаса назад ситуация выглядела так:

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia / Telegram

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Александр Левчук

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Неподалеку от пожара, на железнодорожных путях, наш корреспондент заметил вагоны с аммиаком. Всем нам повезло, что огонь удалось вовремя остановить 

Неподалеку от пожара, на железнодорожных путях, наш корреспондент заметил вагоны с аммиаком. Всем нам повезло, что огонь удалось вовремя остановить 

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Держим в курсе событий. Возгорание потушено, мэр города Дмитрий Анисимов благополучно уехал. Пожарные машины еще стоят, а вот кареты скорой помощи были отозваны.

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В это время наши читатели продолжают присылать нам кадры с пожара. Благодарим!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель NGS42.RU Алексей

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Пожар ликвидирован!

Официальное сообщение от пожарного с места событий. Публикуем полную речь спасателя:

— В районе пяти часов вечера сегодня поступило сообщение о возгорании по адресу Терешковой, 41/5 — на складе пиротехнических изделий. На момент прибытия отделений склад горел по всей площади. Произошло обрушение перекрытия вследствие взрыва пиротехнических изделий. Работали по рангу № 2. Девять отделений на основных пожарных автомобилях, две автолестницы. Также автомобили штабные. На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов пожара. Информации о пострадавших нет. Спасен склад размером 20 на 70, а также котельная, от которой происходило отопление данного пиротехнического склада, — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Мамеко.

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Александр Левчук

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Официальное заявление с места событий

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Пожар вблизи. Люди не понимают, что происходит, и прячутся. Смотрите нашу онлайн-трансляцию и будьте в курсе всех событий.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: mash Siberia / Telegram

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Александр Левчук

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Правоохранительные органы пока не сообщали о начале проверок или возбуждении дел по факту пожара. Ситуация держится на контроле.

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Возле горящего здания, как передает наш корреспондент, стоят несколько карет скорой помощи. Информации по возможным пострадавшим так и не поступало.

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Дороги рядом со зданием перекрыты. МЧС Кузбасса опубликовало первое видео, что происходит за ограждениями.

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Видео: пресс-служба МЧС Кузбасса

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На место пожара приехал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

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Александр Левчук

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Возгорание ликвидировано

В пресс-службе главка МЧС Кузбасса NGS42.RU сообщили, что возгорание ликвидировано, спасатели проводят проливку и разведку помещений.

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Очевидцы публикуют видео и фотографии пожара в социальных сетях. Столб дыма поднимается всё выше.

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Видео: Инцидент Кузбасс / NGS42.RU

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Видео: Инцидент Кузбасс / NGS42.RU

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Первые кадры от нашего корреспондента с места происшествия. По словам некоторых очевидцев, также рядом со зданием сгорел и автомобиль.

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Читатели NGS42.RU прислали кадры возгорания. На видео ниже видно, что вся продукция, хранящаяся на складе, начала взрываться. Гул и треск слышны во многих частях города.

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Видео: читатель NGS42.RU

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Александр Левчук

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Спасатели пока не могут зайти в частично обрушившееся здание, чтобы узнать, был ли там кто-то на момент возгорания. Источник в экстренных службах сообщил, что сотрудники МЧС пока занимаются тушением конструкции.

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Присылайте кадры с пожаром нам, а мы их опубликуем! Почта редакции: NGS.Kemerovo@yandex.ru. Социальные сети.

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Стало известно, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. И наконец МЧС Кузбасса подтвердило, что тушит именно хранилище с взрывоопасными изделиями.

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Александр Левчук

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Площадь пожара

По предварительным данным, площадь возгорания составила около 750 кв. м, ближайшим зданиям ничего не угрожает.

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Столб дыма виден из разных уголков областной столицы. Пожарные продолжают тушить возгорание в Заводском районе.

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Видео: читательница NGS42.RU

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Александр Левчук

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Локализация пожара

По данным главка МЧС, сигнал о пожаре был получен в 17:00, на место сразу выехала почти дюжина машин спасателей, на месте работают более 30 пожарных. На данный момент пожар локализован.

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Как стало известно нашей редакции, здание, где находилось хранилище фейерверков, частично обрушилось.

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Александр Левчук

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О пострадавших

В правоохранительных органах пока нет информации о погибших или пострадавших в результате пожара.

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МЧС Кузбасса уже подтвердило NGS42.RU, что в одном из зданий Кемерова начался крупный пожар. Сейчас возгорание пытаются потушить 11 единиц техники.

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