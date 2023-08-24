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Крушение самолета Пригожина

Теракт или ошибка пилота? Момент крушения бизнес-джета Евгения Пригожина попал на видео: публикуем эти кадры

На борту самолета находились 10 человек, все они погибли

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Видео: Городские порталы

Останки всех 10 человек, находившихся на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета Евгения Пригожина, обнаружены, поисковая операция завершена, сообщает MSK1.RU со ссылкой на «Интерфакс» и экстренные службы.

Самолет Embraer-135, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в среду, 23 августа, около 18:30 по московскому времени. Кто находился на борту? И по каким причинам мог упасть самолет? Подробности и кадры крушения бизнес-джета смотрите в коротком видео чуть выше.

По предварительным данным, на борту могли находиться глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, но пока официальных подтверждений этому не было. На месте работает спецкомиссия Росавиации.

По официальным данным, всего на борту бизнес-джета в момент крушения находились 10 человек: трое пилотов и семь пассажиров. Все они погибли. Все подробности — в онлайн-репортаже наших коллег из MSK1.RU.

Крушение самолетаЕвгений ПригожинЧП
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