Москву снова атаковали беспилотники. Один попал в здание «Москва-Сити»

Около 3 часов 23 августа Москву атаковали беспилотники. Столичные аэропорты временно прекратили принимать и отправлять самолеты.
Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила один беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити».
— На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал мэр Москвы.
Новость была обновлена.
По информации Минобороны, беспилотников было три. Два уничтожены средствами ПВО наж Можайским и Химкинскими районами, третий подавлен средствами РЭБ. Он, потеряв управление, и врезался в «Москва-Сити».
— Ночью силами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа, — сообщило ведомство.