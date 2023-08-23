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Спецоперация на Украине

Москву снова атаковали беспилотники. Один попал в здание «Москва-Сити»

Жители услышали звук взрыва и увидели дым

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Видео, предположительно, взрыва на территории «Москва-Сити»

Видео: Baza / T.me

Около 3 часов 23 августа Москву атаковали беспилотники. Столичные аэропорты временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила один беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в «Москва-Сити».

— На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, — рассказал мэр Москвы.

Новость была обновлена.

По информации Минобороны, беспилотников было три. Два уничтожены средствами ПВО наж Можайским и Химкинскими районами, третий подавлен средствами РЭБ. Он, потеряв управление, и врезался в «Москва-Сити».

— Ночью силами ПВО пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа, — сообщило ведомство.

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