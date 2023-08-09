Сибирячка заявила, что ее окна обстреляли из дома напротив в Первомайском районе — фото последствий

Как утверждает Светлана, подобный инцидент происходит второй раз с начала месяца.

— 4 августа обстреляли стёкла на балконе. Я написала заявление, и мне сказали, что это всё передадут участковому. Очевидно, что стреляют из дома напротив, — рассказала НГС Светлана.