Сибирячка заявила, что ее окна обстреляли из дома напротив в Первомайском районе — фото последствий

Жительница многоэтажки в Первомайском районе Светлана заявила, что в ее окно ночью стреляли из соседнего здания. Инцидент якобы произошел в ночь с 8 на 9 августа на Физкультурной, 23.
Как утверждает Светлана, подобный инцидент происходит второй раз с начала месяца.
— 4 августа обстреляли стёкла на балконе. Я написала заявление, и мне сказали, что это всё передадут участковому. Очевидно, что стреляют из дома напротив, — рассказала НГС Светлана.
Светлана живет на четвертом этаже. У соседей снизу женщина не увидела отверстий от стрельбы, а рядом с домом нет самих пуль.
— Я сегодня вышла на балкон, вижу, что четыре отверстия. А мы три зафиксировали. Я цветок туда поставила, смотрю, что стекло в цветке. Полиция приехала и опять зафиксировали, — вспоминает жительница Первомайского района.
В дом на Физкультурную, 23 сегодня выезжали сотрудники полиции. Это подтвердили в пресс-службе МВД по Новосибирской области. Заявление от жительницы приняли, сейчас все обстоятельства устанавливаются.
В Октябрьском районе вчера, 8 августа, вечером якобы обстреляли девушек из страйкбольного оружия. Инцидент произошел на территории долгостроя.