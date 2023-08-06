freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 94.81
eur 103.84
Срочно9 туристов пострадали в ДТП на Алтае
Все новости
Все новости

Минивэн «припарковался» на крыше седана в Новосибирске — видео

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал

134

Авария произошла на перекрестке улиц Пролетарской и Гурьевской

Поделиться

В Новосибирске вечером 6 августа в Октябрьском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», авария произошла на перекрестке улиц Пролетарской и Гурьевской.

— На перекрестке улиц Пролетарской и Гурьевской образовалась куча из трех автомобилей — хетчбэка Nissan Tiida, седана Toyota Premio и минивэна Toyota Ipsum, последний оказался поверх остальных, — говорится в посте.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. Как сообщили в инспекции, пострадавших в аварии нет.

Ранее два грузовика столкнулись лоб в лоб на левом берегу Новосибирска. Авария произошла на улице Большой.

По теме

ДТПАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter