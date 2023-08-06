Минивэн «припарковался» на крыше седана в Новосибирске — видео

В Новосибирске вечером 6 августа в Октябрьском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», авария произошла на перекрестке улиц Пролетарской и Гурьевской.
— На перекрестке улиц Пролетарской и Гурьевской образовалась куча из трех автомобилей — хетчбэка Nissan Tiida, седана Toyota Premio и минивэна Toyota Ipsum, последний оказался поверх остальных, — говорится в посте.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. Как сообщили в инспекции, пострадавших в аварии нет.
Ранее два грузовика столкнулись лоб в лоб на левом берегу Новосибирска. Авария произошла на улице Большой.