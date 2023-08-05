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«Ушел в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропал мужчина

Его местонахождение неизвестно с 4 августа

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С собой у пропавшего был рюкзак

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В Ленинском районе Новосибирска пропал 76-летний Сергей Данилов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 4 августа.

Приметы Сергея: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы седые, глаза зеленые. При ходьбе мужчина сутулится. В день пропажи был одет в синюю спортивную жилетку, зеленую рубашку, черные брюки, светло-коричневые кроссовки, серую фуражку. С собой у сибиряка был рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропала 12-летняя Виктория Козубец. Девочка исчезла 31 июля.

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