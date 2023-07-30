freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 2/10
usd 90.98
eur 99.96
СрочноЛюдей эвакуировали из «Меги» в Новосибирске
Все новости
Все новости

Снесли металлическое ограждение: две легковушки столкнулись на съезде с Бугринского моста

На дороге образовалась пробка

1 144

ДТП произошло на улице Ватутина

Поделиться

В Новосибирске днем 30 июля на улице Ватутина при съезде с Бугринского моста столкнулись два автомобиля. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Как говорится в посте, во время столкновения машины снесли металлическое ограждение. Из-за этого движение в сторону Немировича-Данченко затруднено, водители вынуждены объезжать аварии по встречке.

— На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала, — указано в посте.

Движение в сторону Немировича-Данченко затруднено

Движение в сторону Немировича-Данченко затруднено

Поделиться

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому ДТП.

Ранее на трассе Искитим — Бурмистрово в Новосибирской области в ДТП пострадали мужчина и его двое детей. От столкновения с иномаркой их автомобиль разорвало пополам.

По теме

ДТПБугринский мостНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter