Снесли металлическое ограждение: две легковушки столкнулись на съезде с Бугринского моста

В Новосибирске днем 30 июля на улице Ватутина при съезде с Бугринского моста столкнулись два автомобиля. Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
Как говорится в посте, во время столкновения машины снесли металлическое ограждение. Из-за этого движение в сторону Немировича-Данченко затруднено, водители вынуждены объезжать аварии по встречке.
— На месте работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Информация о пострадавших пока не поступала, — указано в посте.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому ДТП.
Ранее на трассе Искитим — Бурмистрово в Новосибирской области в ДТП пострадали мужчина и его двое детей. От столкновения с иномаркой их автомобиль разорвало пополам.