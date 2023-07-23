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СрочноНовосибирцы устроили потасовку около жилого дома
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«Дрались на тротуаре»: новосибирцы устроили потасовку под окнами дома — в отдел полиции доставили 5 человек

Местные жители вызвали полицию

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На место произошедшего выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции

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Накануне, 22 июля, двое новосибирцев устроили драку в Первомайском районе. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел около дома № 22/6 по улице Твардовского. Из-за конфликта местные жители обратились в полицию.

По словам сибиряка, инцидент произошел примерно в 23 часа. До потасовки горожане слышали песни и крики людей, которые, предположительно, распивали алкоголь возле жилого дома. Через некоторое время там начался конфликт, который перерос в драку.

— Вышел посмотреть на балкон. У нас между вторым и третьим подъездом есть отдельная квартира на первом этаже, раньше была как подсобное помещение, потом ее начали сдавать как жильё. Там и началась потасовка между двумя парнями, — рассказал читатель НГС. — Они дрались на тротуаре. Дети, к слову, еще были на улице, рядом детская площадка.

По словам новосибирца, в результате местные жители обратились в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили данные о вечернем вызове полицейских и сообщили, что на место произошедшего выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Сотрудники ведомства доставили в отдел полиции пять человек, которые находились около дома по улице Твардовского. Горожан опросили, но они отказались подавать друг на друга заявления после конфликта.

— Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, также устанавливаются иные участники конфликта. Полицейскими будут изъяты камеры, запечатлевшие момент драки, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

22 июля в центре Новосибирска произошла массовая драка, в результате которой пострадал человек. Полицейские устанавливают личности мужчин, которые нанесли телесные повреждения пострадавшему, причины и обстоятельства драки.

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ДракаКонфликтПервомайский районПолиция
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