«Дрались на тротуаре»: новосибирцы устроили потасовку под окнами дома — в отдел полиции доставили 5 человек

Накануне, 22 июля, двое новосибирцев устроили драку в Первомайском районе. Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел около дома
По словам сибиряка, инцидент произошел примерно в 23 часа. До потасовки горожане слышали песни и крики людей, которые, предположительно, распивали алкоголь возле жилого дома. Через некоторое время там начался конфликт, который перерос в драку.
— Вышел посмотреть на балкон. У нас между вторым и третьим подъездом есть отдельная квартира на первом этаже, раньше была как подсобное помещение, потом ее начали сдавать как жильё. Там и началась потасовка между двумя парнями, — рассказал читатель НГС. — Они дрались на тротуаре. Дети, к слову, еще были на улице, рядом детская площадка.
По словам новосибирца, в результате местные жители обратились в полицию. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве подтвердили данные о вечернем вызове полицейских и сообщили, что на место произошедшего выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Сотрудники ведомства доставили в отдел полиции пять человек, которые находились около дома по улице Твардовского. Горожан опросили, но они отказались подавать друг на друга заявления после конфликта.
— Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, также устанавливаются иные участники конфликта. Полицейскими будут изъяты камеры, запечатлевшие момент драки, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
22 июля в центре Новосибирска произошла массовая драка, в результате которой пострадал человек. Полицейские устанавливают личности мужчин, которые нанесли телесные повреждения пострадавшему, причины и обстоятельства драки.