«Дрались на тротуаре»: новосибирцы устроили потасовку под окнами дома — в отдел полиции доставили 5 человек

— Вышел посмотреть на балкон. У нас между вторым и третьим подъездом есть отдельная квартира на первом этаже, раньше была как подсобное помещение, потом ее начали сдавать как жильё. Там и началась потасовка между двумя парнями, — рассказал читатель НГС. — Они дрались на тротуаре. Дети, к слову, еще были на улице, рядом детская площадка.

