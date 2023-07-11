Пробка на Крымском мосту: запасаться ли водой, едой и памперсами. Рассказывают сами путешественники

Прошлые выходные и начало этой недели напугали россиян, которые хотели отправиться в отпуск на своих машинах. Сочи и Абхазию затопило, а на Крымском мосту снова появились пробки. Теперь все гадают — ехать в отпуск или нет. За границу — дорого + валюта бьет рекорды, в стране — опасно. Журналист MSK1.RU выясняет, что сейчас происходит на Крымском мосту и какие прогнозы дают специалисты до конца лета.
«Верните пробку на мосту, я замуж хочу!»
Серьезные пробки на Крымском мосту с началом июля ожидали все: и специалисты Минтранса, и сотрудники ГИБДД, и отельеры, и сами отдыхающие. И они случились — 3 июля очередь из тех, кто пытался доехать к крымским пляжам, растянулась на 16 километров. Людям приходилось ждать досмотра более 6 часов на жаре без воды и нормальных туалетов. Сотрудники проверочных комплексов не справлялись с таким количеством туристов. И только через сутки ситуация нормализовалась — автопутешественники начали проходить Крымский мост вместе с досмотром в среднем за 30 минут — полтора часа. Что для лета нормальный результат.
На неделю пробка рассосалась. За это время число досмотровых комплексов увеличили, успели закончить ремонт поврежденного ракетами Чонгарского моста — для тех, кто готов ехать в Крым через новые территории, установили через каждые 500 метров биотуалеты, организовали волонтеров, которые по первой надобности развозили бы питьевую воду. А пробки всё не было.
«Верните пробку на мосту, я замуж хочу!» — даже оставила крик души в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ» одна из туристок. Ведь в бесконечной пробке туристы скрашивали ожидание как могли: устраивали реальные пикники на обочине, знакомились, объединялись для совместного отдыха. А самые нетерпеливые предавались любви в стоящих без движения машинах.
«Раньше были "дети фестиваля", теперь будут дети пробок на Крымском мосту», — прогнозировали в телеграм-каналах.
А девушку, молившую о пробке, мироздание услышало в воскресенье, 9 июля, в этот день движение по Крымскому мосту пришлось остановить из-за соображений безопасности — над Азовским морем силы ПВО сбили ракету, выпущенную со стороны Украины по направлению к Крымскому мосту. За несколько часов остановки движения собралась приличная очередь. Подоспела и стихия — над Краснодарским краем и Абхазией пронеслись шквалы, смерчи, бешеные ливни, на пляжи обрушились штормовые волны. Обстановка, не располагающая к отдыху. И туристы, которые планировали отдохнуть в Сочи, Геленджике или Анапе, решили продолжить путь до Крыма — что значат лишние 100–200 километров, если на полуострове тебя ждет отличная погода и ласковое море. Так собралась пробка, которая не рассосалась и к концу воскресенья, подтверждая правило: выходные — самые загруженные дни на Крымском мосту.
«Итог наблюдений за пробкой неделю — с понедельника по воскресенье. Самые легкие дни: вторник — пятница. Причем в обе стороны. Самый тяжелый — суббота, чуть полегче — воскресенье. Самое долгое ожидание — ночью под утро, самое короткое — с 23 до полуночи. Эту закономерность наблюдаем уже две недели (за исключением масштабной пробки в прошлые выходные)», — пишет пользователь с ником YB в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ».
Планируя поездку на полуостров через Крымский мост, стоит заранее понимать, какие сюрпризы принесет время, выбранное для проезда моста. Но есть способы сделать ожидание досмотра и сам досмотр короче для своей семьи и для тех, кто стоит в очереди рядом. Ими охотно делятся те, кто уже «пожил» в пробке и испытал ее прелести на себе.
«Кто с Магадана? Давай по пиву, если не за рулем!»
Пока машины стояли в пробке, водители и пассажиры развлекались как могли. Для начала устроили в телеграм-канале перекличку земляков:
Иван: «Мы с ХМАО едем на Тарханкут. Земляки отзовитесь!»
Светлана: «ХМАО уже здесь!»
Гульмира: «Еду из Владивостока в Севастополь».
Serg: «Из Североморска в Евпаторию».
Nina: «Краснодарский край в Ялту...»
Дальше пошли угощения:
Пользователь Викуша выложила фотографию и подписала: «Всем, кто узнал свой зад, — приходите за кукурузой».
Ей ответили фотографией с бутылкой пива: «Всех, кто не за рулем, можем угостить, только теплое».
Самые ответственные давали советы, рассказывали, где найти туалеты, их теперь достаточно — через каждые 500 метров, объясняли, как быстрее пройти досмотр, советовали лучшие пляжи, на которых бывали или едут.
«Пробка — это маленькая жизнь», — написал в чате Никита и был прав. Но всё же хотелось бы, чтобы она была как можно меньше — не больше часа на ожидание, как и обещали туристам власти накануне начала сезона.
Всё, что вы хотели спросить про движение по Крымскому мосту
Самые умные туристы перед тем, как подъезжать к полуострову, регистрируются в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ», где в реальном времени публикуют актуальную информацию те, кто сейчас находится на мосту, проходит досмотр или стоит в пробке. Автотуристы и администраторы группы оперативно отвечают на самые частые вопросы, помогая быстро сориентироваться. Редакция MSK1.RU собрала самые повторяющиеся вопросы и нашла на них ответы в чате канала.
— В какую полосу лучше становиться?
«Нужно двигаться по левой полосе, правая — для автобусов, экстренных служб и наглых гадов, которых ДПС отправляет обратно в начало очереди».
— Что выбрать: ручной досмотр или сканер?
«Ближе к досмотру вас из общей очереди распределяют в два потока: тех, у кого много багажа и его невозможно вынуть из машины и отправить на ленту, — на рентген. Кто может всё вынести в сумках и чемоданах — на ручной досмотр и рамку».
«Кто с боксами на крыше, тот попал на сканер. А это еще час-полтора ожидания».
— Как проходят сканер?
«Автобусы на сканер идут без очереди. Пропускают 1 автобус и две машины на рентген, установка одна, рентген от 15 минут минимум. Всё, в общем, как всегда в нашем государстве».
«Все пассажиры и вся живность в обязательном порядке выходят из машины перед ангаром с рентгеном и идут в зал ожидания (там через рамку проходят). Водитель загоняет машину в ангар с рентгеном через внутренние ворота, выходит в тот же зал ожидания. Там ждет, после рентгена его приглашают забрать машину, пассажиров подхватывает на остановке за ангаром».
— Как проходят ручной досмотр (лента интроскопа, как в аэропорту, и досмотр автомобиля)?
«Если вы с детьми до 10 лет, то их могут в машине оставить. У нас дочку 4 лет даже не просили вылезать. А мне дали вещи, которые на ленту нужно отнести».
«Маленькие дети остались на месте. Я была водителем и тоже осталась, муж отнес чемоданы на ленту и тоже вернулся. У нас были велосипед и самокат — ничего на ленту не носили».
«В пробке все равны! Есть выбор не ехать или ехать, например, в октябре, когда поток меньше. Либо нужно организовать дополнительную полосу для детей, инвалидов и стариков — но будет снова пробка…»
«Заехали на мост в 01:20 ночи, выехали в 02:05. Досмотр — на усмотрение проверяющих. Сама наблюдала: одни заставляют открыть и показать всё, вплоть до косметички, другие смотрят действительно то, что может представлять опасность».
— Пропускают ли с детьми и инвалидами без очереди?
«В очереди на досмотр ни у кого преимуществ нет, так что рассчитывайте свои силы заранее — выдержит ли ваш ребенок несколько часов в машине. Но при досмотре инвалиды имеют преимущество. Да и люди у нас нормальные — инвалидов не обижают, пропускают».
— Сколько алкоголя можно провезти?
«Это не таможня — проверка безопасности. Тут как решит сотрудник на досмотре: кто и пиво ящиками вез, кто и самогон литрами. В принципе, ограничений нет, если только партия не выглядит промышленной для продажи».
Полезные ресурсы: горячая линия ситуационного центра по обеспечению устойчивой логистики
Телеграм-канал «Крымский мост» @most_official — оперативная информация по числу автомашин, продолжительности пробки и другая полезная информация.
Телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ» https://t.me/most_official — канал оперативной информации по ситуации на мосту, чат, где делятся опытом и информацией туристы в реальном времени.
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