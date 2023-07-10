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«Пришел весь мокрый»: 13-летний мальчик спас рыбака, который тонул на Ине

Пожилой мужчина зашел в воду и оступился

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Инцидент произошел на этой неделе

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В селе Березовка Новосибирской области 13-летний школьник спас рыбака, который начал тонуть на реке Ине. Артем Максимов шел по мосту, когда услышал крики двух девочек, отдыхающих на берегу. Как рассказали в социальных сетях сельской школы, инцидент произошел 5 июля около 17:00. Мальчик шел к себе домой в СНТ «Березка 1».

Ребенок, прибежав на крики, увидел, что пожилой мужчина, рыбачивший недалеко от берега, зашел в воду, оступился, его подхватило течение, и он начал тонуть.

— Артем незамедлительно бросился на помощь к мужчине. Благодаря собранности и мужеству Артему удалось вытащить утопающего на берег. Мужчина остался жив и здоров. А сегодня уже рыбачит на прежнем месте, — добавили в соцсетях школы.

Как вспомнила мама Артема Ирина, сначала она прочитала в поселковом чате, что подросток спас тонущего рыбака. А потом домой пришел Артем в мокрой одежде, и женщина сопоставила факты.

— Он пришел домой весь мокрый. Я бы так-то его еще и наказала, что он купаться ходил. Мы не разрешаем к речке. Я его вообще одного на водоемы не пускаю, — отметила Ирина.

Артем, по словам мамы, так воспитан, что привык помогать и людям, и животным. В прошлом году мальчик, например, принес домой раненую собаку.

— Он добрый очень. Но плавать-то особо хорошо и не умеет. Кинулся, спас. Мне между делом сказал, — добавила мама подростка.

Как отмечает Ирина, сначала она испугалась. Потом, конечно, сказала, что Артем молодец. Со спасенным рыбаком Ирина и Артем лично не знакомы, но видели его, когда ходили в школу.

В начале июля 20 детей и 4 взрослых из Новосибирской области застряли на реке в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве ГО, ЧС и ПБ по региону.

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