«Пришел весь мокрый»: 13-летний мальчик спас рыбака, который тонул на Ине

В селе Березовка Новосибирской области
Ребенок, прибежав на крики, увидел, что пожилой мужчина, рыбачивший недалеко от берега, зашел в воду, оступился, его подхватило течение, и он начал тонуть.
— Артем незамедлительно бросился на помощь к мужчине. Благодаря собранности и мужеству Артему удалось вытащить утопающего на берег. Мужчина остался жив и здоров. А сегодня уже рыбачит на прежнем месте, — добавили в соцсетях школы.
Как вспомнила мама Артема Ирина, сначала она прочитала в поселковом чате, что подросток спас тонущего рыбака. А потом домой пришел Артем в мокрой одежде, и женщина сопоставила факты.
— Он пришел домой весь мокрый. Я бы так-то его еще и наказала, что он купаться ходил. Мы не разрешаем к речке. Я его вообще одного на водоемы не пускаю, — отметила Ирина.
Артем, по словам мамы, так воспитан, что привык помогать и людям, и животным. В прошлом году мальчик, например, принес домой раненую собаку.
— Он добрый очень. Но плавать-то особо хорошо и не умеет. Кинулся, спас. Мне между делом сказал, — добавила мама подростка.
Как отмечает Ирина, сначала она испугалась. Потом, конечно, сказала, что Артем молодец. Со спасенным рыбаком Ирина и Артем лично не знакомы, но видели его, когда ходили в школу.
В начале июля 20 детей и 4 взрослых из Новосибирской области застряли на реке в Красноярском крае. Об этом сообщили в агентстве ГО, ЧС и ПБ по региону.