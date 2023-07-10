«Пришел весь мокрый»: 13-летний мальчик спас рыбака, который тонул на Ине

— Артем незамедлительно бросился на помощь к мужчине. Благодаря собранности и мужеству Артему удалось вытащить утопающего на берег. Мужчина остался жив и здоров. А сегодня уже рыбачит на прежнем месте, — добавили в соцсетях школы.

Как вспомнила мама Артема Ирина, сначала она прочитала в поселковом чате, что подросток спас тонущего рыбака. А потом домой пришел Артем в мокрой одежде, и женщина сопоставила факты.