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Найден предпоследний пропавший в Бурятии турист — поиски еще одного продолжаются

Всего в группе было 8 человек

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Информацию также подтвердили в МЧС

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В Бурятии спасатели обнаружили еще одного туриста, который пропал накануне во время сплава по реке Снежной. Об этом НГС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в селе Кабанск.

— На данный момент четыре человека найдены, осталось найти еще одного туриста, — сообщили изданию.

Узнать, кого именно обнаружили спасатели, НГС не удалось. По последним данным ГУ МЧС России по Республике Бурятия, специалисты искали мужчину и женщину.

Информацию также подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

— Еще один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место. Поиски одного туриста продолжаются, — указано в телеграм-канале ведомства.

Туристы пропали накануне во время сплава по реке Снежной на катамаранах. НГС собирал всё, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.

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