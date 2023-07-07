Найден предпоследний пропавший в Бурятии турист — поиски еще одного продолжаются

В Бурятии спасатели обнаружили еще одного туриста, который пропал накануне во время сплава по реке Снежной. Об этом НГС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в селе Кабанск.



— На данный момент четыре человека найдены, осталось найти еще одного туриста, — сообщили изданию.

