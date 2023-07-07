Найден предпоследний пропавший в Бурятии турист — поиски еще одного продолжаются

В Бурятии спасатели обнаружили еще одного туриста, который пропал накануне во время сплава по реке Снежной. Об этом НГС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе в селе Кабанск.
— На данный момент четыре человека найдены, осталось найти еще одного туриста, — сообщили изданию.
Узнать, кого именно обнаружили спасатели, НГС не удалось. По последним данным ГУ МЧС России по Республике Бурятия, специалисты искали мужчину и женщину.
Информацию также подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
— Еще один турист обнаружен при авиаразведке реки Снежной. Спасатели МЧС России направляются на место. Поиски одного туриста продолжаются, — указано в телеграм-канале ведомства.
Туристы пропали накануне во время сплава по реке Снежной на катамаранах. НГС собирал всё, что известно о поисках, в онлайн-трансляции.