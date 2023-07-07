«Третий турист выбрался к зимовью»: в Бурятии продолжатся поиски пропавших туристов из Новосибирска

Во время сплава катамараны перевернулись, из всей группы трое смогли выбраться на берег, остальных участников унесло течением. Сразу смогли обнаружить двоих



— Сегодня утром поиски были возобновлены. Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежной. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи, — сообщили в МЧС по Республике Бурятия.

