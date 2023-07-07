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СрочноДвое туристов из пяти пропавших найдены живыми
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«Третий турист выбрался к зимовью»: в Бурятии продолжатся поиски пропавших туристов из Новосибирска

Считается, что в группе из 8 человек пропали пятеро

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Туристы пропали в Кабанском районе

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Сотрудники МЧС продолжают поиск туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии. Как сообщили в региональном ведомстве, 6 июля группа из 8 человек совершала сплав по реке Снежной в Кабанском районе.

Во время сплава катамараны перевернулись, из всей группы трое смогли выбраться на берег, остальных участников унесло течением. Сразу смогли обнаружить двоих

— Сегодня утром поиски были возобновлены. Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежной. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи, — сообщили в МЧС по Республике Бурятия.

На поиск пропавших туристов из Иркутска вылетел вертолет Ми-8. Всего к поиску и спасению группы привлечено 14 человек и 5 единиц техники. По данным МЧС, туристская группа была зарегистрирована в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.

Прокуратура Республики Бурятии организовала проверку после исчезновения пятерых туристов из Новосибирска. Сибиряки пропали при сплаве по реке Снежной на катамаранах.

Обновлено. Днем 7 июля стало известно, что среди туристов было только две девушки из Новосибирска.

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