«Третий турист выбрался к зимовью»: в Бурятии продолжатся поиски пропавших туристов из Новосибирска

Сотрудники МЧС продолжают поиск туристов, пропавших при сплаве по реке в Бурятии. Как сообщили в региональном ведомстве, 6 июля группа из 8 человек совершала сплав по реке Снежной в Кабанском районе.
Во время сплава катамараны перевернулись, из всей группы трое смогли выбраться на берег, остальных участников унесло течением. Сразу смогли обнаружить двоих
— Сегодня утром поиски были возобновлены. Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежной. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи, — сообщили в МЧС по Республике Бурятия.
На поиск пропавших туристов из Иркутска вылетел вертолет
Прокуратура Республики Бурятии организовала проверку после исчезновения пятерых туристов из Новосибирска. Сибиряки пропали при сплаве по реке Снежной на катамаранах.