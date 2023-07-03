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«От удара водитель вылетел на асфальт»: на Гусинобродском тракте столкнулись «Жигули» и Infiniti — видео

Авария произошла недалеко от Гусинобродского полигона ТБО

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Информация о пострадавших уточняется

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В Новосибирске вечером 3 июля на Гусинобродском тракте произошло ДТП. Недалеко от Гусинобродского полигона ТБО столкнулись «Жигули» и Infiniti. Видео последствий аварии в редакцию НГС прислал читатель Александр.

— На дороге столкнулись «Жигули» и Infiniti. После столкновения иномарка перевернулась. Как я понял, от удара водитель иномарки вылетел на асфальт. Человек, который лежит на асфальте, он дышит, — пояснил мужчина.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Александр

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по аварии. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее BMW X3 влетел в каршеринговую машину на Никитина. Автомобили получили серьезные повреждения.

Обновлено:

— По предварительной информации, 31-летний водитель, управляя автомобилем Infiniti QX 60, двигался по ГБШ, при повороте налево напротив дома 2а по улице Зеленодолинской не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2106, которым управлял 32-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2106, который с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение, — пояснили в инспекции.

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