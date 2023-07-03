«От удара водитель вылетел на асфальт»: на Гусинобродском тракте столкнулись «Жигули» и Infiniti — видео

В Новосибирске вечером 3 июля на Гусинобродском тракте произошло ДТП. Недалеко от Гусинобродского полигона ТБО столкнулись «Жигули» и Infiniti. Видео последствий аварии в редакцию НГС прислал читатель Александр.
— На дороге столкнулись «Жигули» и Infiniti. После столкновения иномарка перевернулась. Как я понял, от удара водитель иномарки вылетел на асфальт. Человек, который лежит на асфальте, он дышит, — пояснил мужчина.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по аварии. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
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