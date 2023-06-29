«Деньги потрачены в ресторанах». Бизнесмен заплатил 5 миллионов за строительство дома, а получил затопленный котлован

— Всё могло закончиться катастрофой, сползанием грунта и угрозой обрушения ближайших домов. Видимо, этот человек никогда не занимался строительством, — начинает свой рассказ екатеринбургский бизнесмен Сергей Зинин. Он лишился
«Уверял, что мама болеет раком»
Бизнес Сергея Зинина, в частности, связан со строительством и сдачей в аренду нежилых помещений. В 2018 году он захотел построить административно-торговое здание в Екатеринбурге. Застройщика нашел по рекомендации: брат проектировщика посоветовал обратиться к своей знакомой — владелице компаний, связанных с недвижимостью. А уже эта знакомая порекомендовала «надежного парня», директора компании «Рента Строй» Ивана Федорова. С ним Сергей Зинин и заключил договор генерального подряда.
— При встрече Федоров рассказал, что уже построил не один объект, заверил, что проблем не будет, что он в этой сфере работает давно. Кидался фамилиями, козырял знакомствами в администрации города, в департаменте архитектуры. Хотя у нас были все нужные разрешения, никакие его «связи» нам не были нужны, — говорит Сергей Зинин.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Иван Федоров был учредителем и директором семи фирм с разными видами деятельности: лесозаготовки, торговля напитками. Компания «Рента Строй», у которой основной вид деятельности — строительство, была создана в 2017 году. Сейчас шесть из семи фирм Федорова закрыты.
Зинин перечислил на счет «Рента Строя» аванс на строительно-монтажные работы —
Сергей Зинин, вспоминая опыт работы с предыдущими подрядчиками, говорит, что работы всегда начинались сразу, котлован рыли в первые же недели. Но в этот раз прошло несколько месяцев, а котлован на участке так и не появился:
— Звонил Федорову: когда? Он клялся: вот-вот начнем. Уверял, что мама болеет раком, он возит ее «по онкологиям». Мы ждали. Но шел месяц, другой.
Наконец в 2019 году на участке появились рабочие — мигранты. Начали рыть котлован. Потом всё снова затихло. Когда представители бизнесмена приехали на стройку, на участке, обнесенном глухим забором, была тишина. А еще выяснилось, что его никто не охранял.
Юрист, представляющий интересы Сергея Зинина, вместе с проектировщиком смог попасть на стройку, лишь выломав доски в заборе. А увидев, что происходит на участке, они пришли в ужас: огромная яма была залита водой, по краям осыпался грунт.
Сергей объясняет, что произошло:
— Он просто не сделал опалубки, шпунтовое ограждение. Это когда по периметру котлована в грунт через каждые два-три метра вгоняются огромные железные балки и между ними кладутся доски. Это необходимо, чтобы не поехал грунт. И, конечно, это было предусмотрено проектом, который был передан Федорову под роспись.
Бизнесмен успел попасть на площадку вовремя. Рядом со стройкой стоят несколько жилых домов: два трехэтажных и шестнадцатиэтажка. Если бы прошло чуть больше времени, могла бы случиться катастрофа.
— Грунт бы пополз дальше, возникла бы угроза обрушения домов. Они бы съехали в котлован, пришлось бы в срочном порядке расселять жильцов, — говорит Сергей. — Федоров в первый момент, узнав от нас обо всем, успокаивал: всё исправим. Но сам в первый же рабочий день подал в Минстрой уведомление о том, что в одностороннем порядке расторгает договор, чтобы снять с себя ответственность.
А на участке нужно было срочно всё исправлять. Сергей Зинин нашел нового подрядчика. Опасный котлован засыпали, начали стройку заново c другой организацией.
После этого Сергей подал иск в суд и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.
Арбитражный суд вынес решение взыскать с фирмы Федорова около
— Потом выяснилось, что суд привлекал Федорова к административной ответственности — штрафу за то, что участок под застройку был без охраны. Я тогда ничего этого не знал, продолжал перечислять деньги за охрану. Кстати, ЧОП тоже пострадал, так и не получив деньги за три месяца работы. Им пришлось тоже обращаться в суд, — говорит Сергей Зинин. — А пока мы судились, Федоров просто ликвидировал свою фирму. Хотя у ЧОПа уже было вынесено решение суда о взыскании долга. Заплатил ли он мигрантам, которые рыли котлован, не знаю. Но, ликвидировав прежнюю фирму, он тут же в 2020 году создает новое юрлицо — «Бизнес строй».
На сегодняшний день эта компания действующая. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых помещений.
Так можно было?
Полиция начала проверку по заявлению Сергея Зинина. Выяснить, куда тратились деньги с карты, оформленной на юрлицо, оказалось легко: банк предоставил все нужные данные, распечатки со всеми транзакциями за несколько месяцев. И это очень интересный момент в этой истории.
Вот цитата из полицейского рапорта оперативника отдела по экономическим преступлениям УМВД по Екатеринбургу: «В ходе анализа движения денежных средств <…> установлено, что <…> денежные средства в сумме
Распечатки этих переводов есть в распоряжении редакции. Мы их тоже изучили. Среди многочисленных транзакций можно найти
В том рапорте также говорится про переводы в размере около
Бизнесмен уверен, что на его стройку не было потрачено ни копейки.
— Покупки на 500 рублей в «Леруа Мерлен» вряд ли можно отнести к «осуществлению строительной деятельности», — говорит адвокат Ирина Абрамова, которая представляет интересы Сергея. — Да, были транзакции, например, газовикам. Деньги отправлялись с ошибками в реквизитах! Деньги потом возвращались на его же счет, а по оборотам выходило, что компания якобы что-то оплачивала. Всё это можно выяснить при желании.
Полицейская проверка затянулась на три года, бизнесмен до сих пор не может добиться возбуждения уголовного дела.
— Сначала в полиции пытались сказать, мол, это гражданско-правовые отношения (которые решаются в рамках судебного иска. — Прим. ред.). Но ведь есть конкретные факты! В юрлице Федорова не было ни одного сотрудника, кроме него, не было спецтехники, не было ни единого договора с субподрядчиком, он ни за что не отчитался, ни за копейку!
Не с недостатками, дефектами (это бы могло как-то объяснить то, что умысла не было), а просто отсутствуют! Но ничего не движется. Опера отправляют материалы следователям, следствие дает указание «провести ряд оперативных мероприятий»: установить, допросить, истребовать. Там откладывают, ничего не сделав. Прокуратура признает факт бездействия полиции, выносит представление, дело снова отправляют на следствие. И всё по новой. На личных приемах руководители внимательно нас слушают, кивают: состав есть, обещают разобраться. Воз и ныне там.
Взыскивать с ликвидированной фирмы нечего.
— Я и не надеюсь, что мне вернут деньги, — говорит Сергей. — Поэтому и добиваюсь возбуждения уголовного дела, это хоть какое-то ощущение справедливости.
В УМВД по Екатеринбургу пообещали предоставить комментарий по поводу данной ситуации позже.
Мы не смогли дозвониться до Ивана Федорова. Но готовы выслушать и опубликовать его точку зрения на эту ситуацию.
«Мошенничество цветет здесь махровым цветом»
Мы попросили директора уральской строительной компании Екатерину Торопову прокомментировать ситуацию на рынке. Мы не стали обсуждать конкретную историю, поскольку выводы должна сделать полиция, а вину устанавливает лишь суд. Эксперт дала советы бизнесменам, как при выборе застройщика не наткнуться на мошенников.
— Строительство частных домов — сфера непрозрачная, и мошенничество цветет здесь махровым цветом. Например, каждую весну, в начале строительного сезона, стабильно появляются многочисленные фирмы-однодневки, цель которых одна — собрать авансов и уйти в закат. Есть компании, которые строят не пойми что и бесконечно судятся. Есть те, которые показывают в смете одни цифры, а после начала строительства смета волшебным образом увеличивается в геометрической прогрессии. В общем, миллион разных схем.
Сейчас по ИНН или ОГРН можно найти основные сведения о любой компании, в том числе дату регистрации фирмы, прибыль, долги, судебные иски. Проанализируйте всё. Если фирма зарегистрирована накануне строительного сезона — насторожитесь. Это само по себе не преступление, конечно, но звоночек. Проверяйте документы того, с кем заключаете договор — в частности, проверьте действительность паспорта. Посмотрите картотеку арбитражных дел. Возможно, ваш подрядчик уже где-то фигурирует, — объяснила Екатерина Торопова
По ее словам, в нормальных строительных компаниях всегда есть инженеры.
— Должны быть не одни только менеджеры по продажам, а квалифицированные технические специалисты, которые смогут ответить на любой вопрос по стройке. Есть построенные дома и контакты клиентов (если речь идет о многоквартирниках), которые в этих домах уже живут и смогут с вами поговорить. Есть действующие строительные площадки, куда можно приехать и посмотреть, как компания работает на самом деле. Вообще, это хороший маркер. Если вас под различными предлогами не пускают на стройку — разворачивайтесь и уходите: очень вероятно, что никакой стройки и в помине нет. Смотрите отзывы. С известной долей критичности, конечно. Если компания готова вам дать контакты своих реальных клиентов — естественно, с их согласия, а клиенты готовы поделиться своими впечатлениями от работы с подрядчиком и ответить на вопросы, то это лучший вариант.
Екатерина Торопова предупреждает, что большая предоплата обоснована только в одном случае — когда подрядчик сразу закупает основную массу стройматериалов.
— Для заказчика так спокойнее, особенно когда цены на материалы скачут туда-сюда, а геополитика добавляет нервозности. Но с точки зрения клиентов так можно делать только тогда, когда вы в застройщике уверены на 110%, — заключает наш эксперт.
Екатеринбургский юрист Ирина Абрамова, представляющая интересы бизнесмена Сергея Зинина, считает, что эти советы действенны лишь при проверке крупных компаний, например, которые строят многоквартирные дома. При выборе мелких застройщиков велик риск нарваться на мошенников.
— Крупные компании не берутся за мелкие объекты или выставляют несоразмерные счета, как и было в нашем случае. Инженеры, другие специалисты, своя строительная техника есть лишь в крупных компаниях. У малых фирм в штате нет специалистов. Они могут найти для работы субподрядчика, это обычная практика, — объясняет юрист. — В нашем случае на момент заключения договора не было ни исков, ни долговых обязательств ни на Федорове, ни на его организации! Он и его контора были чистыми.
Единственный риск в том, что фирма была новой. Хотя проверка в картотеке арбитражных судов все-таки может помочь в выборе, но это будет уже ценой чьих-то ошибок: кто-то из бизнесменов попал на недобросовестного подрядчика.
По мнению юриста, ситуацию можно хоть как-то наладить, если правоохранительные органы будут жестче контролировать эту сферу и доводить уголовные дела до суда.
Сейчас в Екатеринбурге продолжается суд над другим бизнесменом Анисимовым. По версии следствия, он брал с горожан деньги — предоплату за строительство загородных домов, но бросал стройку на начальном этапе. Люди выигрывали суды, но деньги им никто так и не вернул. Полиция нашла в действиях Анисимова состав преступления по статье «Мошенничество».