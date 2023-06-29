«Деньги потрачены в ресторанах». Бизнесмен заплатил 5 миллионов за строительство дома, а получил затопленный котлован

«Уверял, что мама болеет раком»

Бизнес Сергея Зинина, в частности, связан со строительством и сдачей в аренду нежилых помещений. В 2018 году он захотел построить административно-торговое здание в Екатеринбурге. Застройщика нашел по рекомендации: брат проектировщика посоветовал обратиться к своей знакомой — владелице компаний, связанных с недвижимостью. А уже эта знакомая порекомендовала «надежного парня», директора компании «Рента Строй» Ивана Федорова. С ним Сергей Зинин и заключил договор генерального подряда.

— При встрече Федоров рассказал, что уже построил не один объект, заверил, что проблем не будет, что он в этой сфере работает давно. Кидался фамилиями, козырял знакомствами в администрации города, в департаменте архитектуры. Хотя у нас были все нужные разрешения, никакие его «связи» нам не были нужны, — говорит Сергей Зинин.